Diretta/ Sassuolo Spal (Coppa Italia) streaming video Rai: tutto facile per De Zerbi?

DIRETTA SASSUOLO SPAL: DE ZERBI VUOLE ANDARE AVANTI IN COPPA!

Sassuolo Spal, in diretta giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 17.30 in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Sassuolo inizia l’avventura in Coppa Italia con buone ambizioni: la formazione neroverde è reduce da una sconfitta in casa della Juventus in campionato ma sa come gestire la pressione e soprattutto veleggia sempre in zona Europa in classifica. Una situazione che può essere facilmente alimentata anche da un brillante risultato in Coppa e l’opportunità è interessante per la squadra di De Zerbi, chiamata ad affrontare una formazione di categoria inferiore. Prima di riprendere il campionato di Serie B nel weekend infatti la Spal proverà ad avanzare ancora in Coppa Italia, dopo aver superato ai rigori la sfida contro il Bari. Gli estensi puntano dritti al ritorno nella massima serie ma finora non hanno trovato continuità, pur avendo ottenuto prima della sosta una vittoria fondamentale sul difficile campo del Frosinone. Vedremo se la Coppa sarà vissuta, in questo derby emiliano, come una gita premio o se la Spal sogna di essere la grande sorpresa della competizione, come spesso è accaduto ad alcune squadre di B e di C.

DIRETTA SASSUOLO SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Spal sarà trasmessa su Rai 2 in chiaro sul digitale terrestre: la televisione di stato fornirà la possibilità di seguire tutte le partite di Coppa Italia anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi. Mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Spal al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Pegolo; Toljan, Marlon, Peluso, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Raspadori, Traoré, Boga; Defrel. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eusebio Di Francesco con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Gomis; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Esposito, Missiroli, Sala; Valoti; Di Francesco, Floccari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del confronto di Coppa Italia tra Sassuolo e Spal. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 1.60, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 2.50 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 3.40 la posta scommessa.

