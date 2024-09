DIRETTA SASSUOLO SPEZIA, SCONTRO DIRETTO PER IL PRIMO POSTO

Il sabato della settima giornata di Serie B si aprirà al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la diretta Sassuolo Spezia con calcio d’inizio alle 15,00. Le due squadre sono rispettivamente terza e seconda in classifica e questa partita potrebbe già valere una parte di stagione.

Il Sassuolo ha vinto l’ultima partita di Coppa Italia al Via del Mare contro il Lecce e cerca anche continuità in Serie B dopo aver superato il Cosenza nell’ultima partita. Arriva da uno 0 a 0 contro il Cosenza, invece, lo Spezia alla ricerca di continuità offensiva dopo sei giornate giocate a buon livello.

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Sassuolo Spezia sarà possibile solo per gli abbonati a DAZN che trasmetterà la partita nei suoi canali. Sarà anche possibile rimanere aggiornati con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti del match.

SASSUOLO SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni. Scenderà in campo con un 5-3-2 il Sassuolo di Fabio Grosso che punterà sul duo Laurienté Mulattieri per l’attacco. Boloca, Iannoni e Thorstvedt sarà il solito centrocampo titolare con Volpato che cerca minutaggio dopo l’ottima partita in Coppa Italia.

3-5-2 più offensivo, invece, per lo Spezia di Luca D’Angelo che porterà in campo una squadra ben equilibrata e cinica. Esposito e Soleri sarà ancora il duo offensivo con Salvatore Esposito in mediana a dettare i ritmi di una squadra che pende molto dal centrocampo.

SASSUOLO SPEZIA, LE QUOTE

Approfondiamo anche il discorso relativo alle quote della diretta Sassuolo Spezia andando ad utilizzare le proposte di Sisal. I padroni di casa, sfruttando il favore campo e l’ottimo stato di forma, partono favoriti e vedono la loro vittoria quotata a 2,10 contro il 3,70 per gli ospiti e il 3,15 per il pareggio X.