DIRETTA LECCE SASSUOLO: I SALENTINI PUNTANO AGLI OTTAVI DI FINALE

Tutto pronto al Via del Mare di Lecce che ospiterà i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024/2025 che manderà in scena la diretta Lecce Sassuolo. Queste due formazioni si sono spesso affrontate in Serie A negli ultimi anni ma questo sarà l’unico incontro per via della differenza di categoria maturata con la retrocessione dei neroverdi.

I padroni di casa stanno vivendo un momento tutt’altro che positivo ed arrivano dallo sconvolgente 2 a 2 maturato in casa contro il Parma e nei minuti di recupero dopo un doppio vantaggio e varie occasioni per fare 3 a 0. Avvio importante, invece, per il Sassuolo che ha collezionato tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta in Serie B ma vuole dimostrare di poter ancora reggere il livello del massimo campionato italiano.

DIRETTA LECCE SASSUOLO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecce Sassuolo verrà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset o in streaming su Infinity e sul sito sportmediaset.it. L’alternativa è quella di seguire con noi una diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, l’andamento del match.

LECCE SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della partita con le due squadre che non dovrebbero fare un grosso turnover e sono pronte a darsi battaglia sul campo. L’undici di Gotti sarà costruito sul solito 4-2-3-1 con Banda che dovrebbe tornare in campo insieme a Dorgu e Rebic che comporranno la trequarti a sostegno di Krstovic. Difesa e centrocampo saranno quelle tipo con Ramadani e Pierret a dare equilibrio tra le due fasi.

Più offensivo il 4-3-3 di Fabio Grosso che si affiderà ancora al tridente formato Laurienté, Mulattieri e Volpato. Boloca sarà chiamato a dare equilibrio ad un centrocampo che vedrà in campo anche Iannoni e Thorstvedt.

LECCE SASSUOLO, LE QUOTE

Prima di andare al Via del Mare, analizziamo insieme le quote della diretta Lecce Sassuolo utilizzando le proposte di Sisal. L’1 per i pugliesi è il risultato più probabile ed è quotato a 1,90 contro il 4,00 in favore degli ospiti e il 3,40 per il pareggio X nei novanta minuti.