Diretta/ Sassuolo Sudtirol streaming video tv: realtà emergenti (Amichevole)

DIRETTA SASSUOLO SUDTIROL: BUON TEST AMICHEVOLE

Sassuolo Sudtirol, in diretta giovedì 21 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio di Vipiteno sarà una sfida amichevole tra la formazione emiliana e quella altoatesina. Sfida tra realtà emergenti della Serie A e della Serie B. I neroverdi ormai da tempo sono assestati in zona Europa, il primo anno di Alessio Dionisi sulla panchina degli emiliani ha portato risultati importanti e di prestigio, come le vittorie nella stessa stagione sui campi di Milan, Inter e Juventus, impresa che non era mai riuscita al Sassuolo.

Il Sudtirol affronta invece l’impegno alzando il livello della sua preparazione in vista del primo storico campionato di Serie B nella storia della formazione altoatesina. Il club ha salutato l’allenatore della promozione, Ivan Javorcic, passando sotto la guida di Lamberto Zauli e punta innanzitutto a consolidarsi in categoria cadetta, dove una squadra del Trentino Alto Adige non gioca dagli anni Quaranta, dai tempi del Bolzano Calcio.

DIRETTA SASSUOLO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sudtirol non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società emiliana, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video Sassuolo Sudtirol. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che il Sassuolo o anche il Sudtirol mettono a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Sudtirol, amichevole che andrà in scena allo stadio di Vipiteno. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli, Toljan, Rogerio, Lopez, Erlic, Ayhan, Henrique, Frattesi, Raspadori, Berardi, Scamacca. Risponderà il Sudtirol allenato da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; De Col, Vinetot, Curto, Fabbri; H’Maidat, Gatto, Moscati; Casiraghi, Rover; Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

