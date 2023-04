Diretta/ Sassuolo Torino (risultato finale 1-1): Sanabria risponde a Pinamonti

DIRETTA SASSUOLO TORINO (RISULTATO 1-1): SANABRIA RISPONDE A PINAMONTI

Ricci in mezzo, grande inserimento di Radonjic che sfiora il gol del vantaggio. Intanto fuori Berardi e dentro Bajrami. Pochi minuti alla fine del match, provano a vincerle entrambe le compagini. Frattesi perde una brutta palla, cross di Vojvoda con Toljan che chiude. Maxime Lopez per Bajrami che calcia davvero male. Sassuolo che attacca negli ultimi istanti di un match che si avvia alla fine. Linetty falloso su Thostvedt, punizione Sassuolo. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

SANABRIA DI TESTA!

Inizia la ripresa tra Sassuolo e Torino. Schuurs ci prova di testa su angolo, palla fuori. Laurientè sigla il raddoppio ma viene pescato in fuorigioco. Giocata personale di Radonjic che calcia in area ma viene chiuso da Ferrari e Ruan. Sanabria! Pareggia il Torino! Cross di Lazaro con il centravanti che di testa trova la rete del pari! (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA SASSUOLO TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LA SBLOCCA PINAMONTI!

Pinamonti! La sblocca il Sassuolo! Giocata personale di Berardi che calcia, Milinkovic-Savic respinge sui piedi del centravanti che appoggia la sfera in rete. Radonjic per Vlasic, provano a scambiare i due ma sfuma l’azione. Linetty ci prova da fuori area, palla fuori davvero di pochissimo. Toljan per Matheus Henrique, tiro a botta sicura ma c’è la grande chiusura di Schuurs. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

TRAVERSA DI RADONJIC!

Inizia il match tra Sassuolo e Torino. Azione personale di Radonjic che dalla sinistra calcia, pallone che termina tra le braccia di Consigli. Radonjic assiste Sanabria che ci prova in rovesciata, bravo Ferrari a chiuderlo. Rimpallo vinto da Berardi al limite dell’area, il suo tiro viene deviato in angolo. Grandissima giocata di Radonjic che passa in mezzo a due e calcia, palla fuori davvero di un soffio, ottimo momento per il Torino. Sanabria pesca Radonjic in area, il croato calcia a botta sicura ma coglie la traversa! (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il match in diretta Sassuolo Torino sta per iniziare e uno sguardo alle statistiche potrebbe aiutarci a capirci qualcosa in più sulla preparazione di questo incontro. I neroverdi preferiscono giocare davanti al proprio pubblico come testimoniano i 20 punti conquistati contro i 16 raccolti in trasferta. Questo dato è principalmente dettato dal fatto di aver subito dieci reti in più lontano da Reggio Emilia, un numero di certo importante se si pensa che stiamo parlando di 25 gol su 40. Il Torino ha quasi lo stesso numero di punti sia in casa che in trasferta (19 a 18), ma le statistiche che impressionano di più riguardano le sette reti in più segnate in trasferta così come però i nove gol subiti in meno in casa.

Insomma, un equilibrio che in qualche modo rappresenta quel solo punto di scarto tra i punti conquistati al Grande Torino o lontano dal capoluogo piemontese. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali, poi Sassuolo Torino comincia! SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; D. Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, S. Ricci, Linetty, Ri. Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric (Aggiornamento di Christian Attanasio)

SASSUOLO TORINO: I TESTA A TESTA

Manca ormai sempre meno al calcio d’inizio della diretta di Sassuolo Torino, partita valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ora a vedere quali siano i precedenti tra le due squadre: quella di stasera sarà la sfida numero 13 in casa del Sassuolo. Il bilancio complessivo parla di cinque vittorie ospiti, un solo successo dei padroni di casa e ben sette pareggi. La prima sfida è datata 8 maggio 2010 nel campionato di Serie B ed è anche quello con più reti all’attivo.

Il match è infatti terminato 3-2 in rimonta in favore dei piemontesi. Il primo e unico successo del Sassuolo, invece, risale al 18 gennaio 2020, 2-1 scandito dalle reti di Boga e Berardi dopo l’autogol di Locatelli. L’ultima sfida in ordine di tempo è, infine, quella del 17 settembre 2021 che ha registrato la vittoria ospite di misura grazie alla marcatura realizzata da Pjaca nel finale di gara. (Giulio Halasz)

SASSUOLO TORINO: RISULTATO INCERTO!

La diretta Sassuolo Torino, match in programma lunedì 3 aprile 2022 alle ore 20:45, vede sfidarsi due squadre a metà classifica capaci di giocare un bel calcio e ampiamente salve. I neroverdi di Dionisi sono in formissima avendo vinto quattro partite consecutive: 1-0 a Lecce, uno spettacolare 3-2 interno con la Cremonese, un altrettanto pirotecnico 4-3 all’Olimpico contro la Roma e infine l’1-0 con lo Spezia. Più altalenante invece il periodo recente del Torino con sette punti nelle ultime cinque gare. Le sconfitte sono arrivate nel derby con la Juventus e contro la capolista Napoli, bene invece con Bologna e Lecce mentre l’unico pareggio è arrivato con la Cremonese.

Il Sassuolo in casa ha conquistato 20 punti in 13 partite ed è reduce da due successi di fila ovvero quelli con Cremonese e Spezia. In totale sono sei le vittorie in casa del Sassuolo con due pareggi e cinque sconfitte. Leggermente inferiore il ruolino di marcia del Torino in trasferta con 18 punti composti da cinque successi, tre segni X e sei ko nelle 14 partite complessive giocate lontano dal capoluogo piemontese.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Torino vedrà i neroverdi scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Consigli, quartetto difensivo formato da Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi e Rogerio a completare il reparto. In mediana la coppia sarà Frattesi e Maxime Lopez mentre la batteria di trequartisti vede il capitano Berardi, Matheus Henrique e la stella del Sassuolo di questa stagione Laurienté. Unica punta invece Pinamonti.

I granata rispondono col 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, in difesa altra chance per Gravillon che insieme all’ex Ajax Schuurs e Rodriguez completano il trittico davanti al portiere serbo. Sugli esterni Singo e Vojvoda mentre al centro Ricci e Linetty daranno man forte. Il duo Radonjic-Vlasic agirà alle spalle di Sanabria.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote della diretta Sassuolo Torino vedono favoriti i padroni di casa. Secondo bet365 il segno 1 vale 2.40 contro i 2.90 della quota relativa al successo granata. Pareggio a 3.30.

Interessante l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol segnati tra tutte e due le squadre che lo possiamo trovare a quota due precisa. Poco più basso il segno opposto ovviamente, per la precisione 1.73. Questione Gol: entrambe le compagini a segno è dato a 1.80 altrimenti 1.95 per il No Gol.











