DIRETTA/ Sassuolo Torino (risultato 0-0) video streaming tv: Sanabria con Zapata! (Serie A, 10 febbraio 2024)

DIRETTA SASSUOLO TORINO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Manca ormai davvero pochissimo alla diretta di Sassuolo Torino, partita alla quale i padroni di casa arrivano reduci da tre sconfitte consecutive e con una classifica sempre più negativa, perché 19 punti generano parecchia inquietudine. Servirebbe reagire al più presto, anche se dall’altra parte ci sarà un Torino che è invece in striscia positiva da quattro giornate, nelle quali i granata hanno raccolto due vittorie e altrettanti pareggi per tenere vivo il sogno della qualificazione alle Coppe europee, anche se la concorrenza sarà decisamente folta.

Da notare che il Sassuolo segna più del Torino, 28 gol contro 20, ma in difesa tutto cambia, perché i granata hanno incassato finora appena 19 gol, mentre la difesa degli emiliani è pessima e con 41 reti al passivo ne ha subite più del doppio rispetto agli avversari di stasera. Questi sono alcuni numeri per presentare la sfida, ma adesso leggiamo le formazioni ufficiali e poi comincerà la diretta di Sassuolo Torino! SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Tressoldi, Defrel. Allenatore: Dionisi. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Masina, Sazonov, Okereke, Vojvoda, Ricci, Njie, Gineitis, Savva. Allenatore: Juric. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Torino sarà garantita sui canali di Sky Sport, essendo questo uno dei tre incontri di questa giornata di Serie A trasmesse anche sulla televisione satellitare. Di conseguenza sarà doppia la diretta streaming video di Sassuolo Torino, disponibile anche tramite Sky Go oltre che sulla piattaforma digitale DAZN, che fa vedere l’intero campionato di Serie A a tifosi e appassionati, compresa quindi questa partita.

OBIETTIVI DIVERSI

Sassuolo Torino, in diretta dal Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, sarà la partita delle ore 20.45 di questa sera, sabato 10 febbraio 2024, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Si annuncia una partita delicatissima soprattutto per i padroni di casa neroverdi, che arrivano alla diretta di Sassuolo Torino dopo la sconfitta nel derby emiliano di settimana scorsa contro il Bologna e con una classifica sempre più deficitaria, perché 19 punti ci dicono che il Sassuolo rischia di essere condannato a lottare per la salvezza fino alla fine del campionato, a meno di un rilancio in stile settembre, quando vinse contro Juventus e Inter.

Se Alessio Dionisi è in crisi, sicuramente sta meglio Ivan Juric, anche se pure il suo Torino ha qualche rimpianto, sotto forma di pareggio casalingo contro la Salernitana, partita che domenica scorsa i granata avrebbero dovuto sfruttare meglio per consolidarsi nella lotta per un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione, obiettivo comunque ancora più che lecito per un Torino che ha 32 punti e una partita da recuperare. Obiettivi diversi, ma posta in palio in ogni caso molto significativa: che cosa ci dirà la diretta di Sassuolo Torino?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Torino. Modulo 4-2-3-1 con un paio di dubbi sugli interpreti per l’allenatore di casa Alessio Dionisi: in porta Consigli; davanti a lui la difesa a quattro con Pedersen, Erlic, Ferrari (oppure Tressoldi) e Doig; in mediana ecco la coppia formata da Boloca e Matheus Henrique; sulla trequarti a destra Volpato oppure Castillejo in assenza di Berardi, poi Thorstvedt e Laurienté a sostegno del centravanti Pinamonti.

La risposta del Torino di mister Ivan Juric dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic in porta, protetto da una difesa a tre con la certezza Sazonov più il doppio ballottaggio Rodriguez-Masina e Tameze-Djidji per le altre due maglie a disposizione; tutto molto più chiaro a centrocampo, dove da destra a sinistra dovrebbero giocare Bellanova, Linetty, Ricci e Lazaro; ecco poi Vlasic come trequartista alle spalle della coppia “pesante” d’attacco, formata da Zapata e Sanabria.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Sassuolo Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti granata. Di conseguenza, il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio e di nuovo a 3,30 volte la posta in palio sul segno 1, qualora fosse il Sassuolo a vincere oggi.

