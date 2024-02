Video/ Bologna Sassuolo (4-2) gol e highlights: poker con Saelemaekers! (Serie A, 3 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA SASSUOLO: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Bologna supera il Sassuolo in rimonta per 4 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Dionisi partono forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 13′ grazie alla rete messa a segno da Kristian Thorstvedt, bravo ad approfittare di un erroraccio commesso dal portiere avversario Skorupski. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Motta reagiscono trovando il pareggio al 24′ con l’autogol di Viti ma i neroverdi tornano avanti al 34′ con la rete firmata da Volpato, protagonista di un bel tiro a giro su assist di Laurienté.

Nel secondo tempo i rossoblu tentano di invertire il trend ammirato della frazione precedente attaccando immediatamente con Urbanski al 48′ ma sul fronte opposto Pedersen sollecita Skorupski al 53′ che questa volta non ha problemi nel controllare. Nell’ultima parte dell’incontro i Felsinei completano il sorpasso con il gol di Ferguson, liberato da Zirkzee, all’83’ e chiudono i conti con il poker calato da Saelemaekers all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Aebischer da un lato, Thorstvedt e Boloca dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono al Bologna di portarsi a quota 36 nella classifica della Serie A mentre il Sassuolo non si muove, rimanendo fermo a 19 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOLOGNA SASSUOLO: IL TABELLINO

Bologna-Sassuolo 4 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 14′ Thorstvedt(S); 24′ AUTO Viti(B); 34′ Volpato(S); 73′ Fabbian(B); 83′ Ferguson(B); 86′ Saelemaekers(B).

Assist: 34′ Laurienté(S); 73′ Kristiansen(B); 83′ Zirkzee(B).

BOLOGNA (4-3-3) – Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Fabbian, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Lucumì, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Ilic, Moro, Saelemaekers, Osgaard, Karlsson, Orsolini. Allenatore: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Thorstvedt, Lipani; Bajrami, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo, Tressoldi, Ferrari, Missori, Racic, Boloca, Mulattieri, Ceide. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 45’+1′ Thorstvedt(S); 55′ Aebischer(B); 85′ Boloca(S).

