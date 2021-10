DIRETTA/ Sassuolo Venezia video streaming tv: partita inedita in Serie A

DIRETTA SASSUOLO VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Sassuolo Venezia ci offrirà una partita che è completamente inedita in Serie A e che vanta in totale appena quattro precedenti, fra l’altro tutti giocati in Serie C nei campionati 2006-2007 e 2007-2008. Li segnaliamo per curiosità, anche se naturalmente non possono essere molto indicativi per l’attualità. Il bilancio complessivo è di due vittorie per il Venezia, un successo per il Sassuolo e un pareggio, con una notevole incidenza del fattore campo.

Diretta/ Sassuolo Torino Primavera (risultato finale 1-1): pareggia Caccavo!

Infatti le due vittorie del Venezia sono arrivate entrambe in Laguna con un doppio 2-0, mentre in casa del Sassuolo ecco un pareggio per 0-0 e la vittoria casalinga degli emiliani per 1-0. Questo significa pure che nessuna squadra in trasferta è mai riuscita a segnare nel corso delle quattro partite giocate tra Sassuolo e Venezia. Da questo punto di vista, di conseguenza, oggi dovrebbe essere favorito il Sassuolo: sarà davvero così? Parola al campo per scoprirlo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Venezia Fiorentina (risultato finale 1-0): bella vittoria per i lagunari

DIRETTA SASSUOLO VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Genoa Sassuolo (risultato finale 2-2): pareggia Vasquez!

SASSUOLO VENEZIA: DIONISI vs ZANETTI!

Sassuolo Venezia, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. Neroverdi al bivio dopo gli ultimi risultati, tanti punti sprecati e nell’ultima trasferta di Genova la situazione non è migliorata, un’altra rimonta sprecata e altri due gol di vantaggio gettati al vento. Nonostante il bel gioco la squadra di Dionisi resta al sestultimo posto appaiata proprio al Venezia a quota 8 punti.

Per i lagunari gli 8 punti raccolti sono sicuramente considerabili in maniera più positiva, considerando che i veneti sono tornati in Serie A dopo 19 anni di assenza. Dopo due pareggi consecutivi la squadra di Paolo Zanetti ha centrato finalmente la prima vittoria in casa in questo campionato, piegando un avversario difficile come la Fiorentina. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato dal 3 febbraio 2008, quando entrambe militavano in Serie C. Fu il Sassuolo ad avere la meglio tra le mura amiche con un punteggio di misura, vittoria 1-0 per la formazione emiliana.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Venezia, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA