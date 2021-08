DIRETTA/ Sassuolo Vicenza video streaming tv: i prossimi impegni (amichevole)

DIRETTA SASSUOLO VICENZA: IL CALENDARIO

Si avvicina la diretta di Sassuolo Vicenza, interessante amichevole tra i neroverdi di Serie A e i biancorossi di Serie B. Per i veneti il primo impegno ufficiale della nuova stagione è davvero molto vicino, perché domenica 15 agosto sarà un Ferragosto con la Coppa Italia per il Vicenza, che alle ore 17.45 giocherà sul campo dell’Empoli nei trentaduesimi di finale. Il Sassuolo invece, avendo chiuso all’ottavo posto in classifica la scorsa stagione del campionato di Serie A, è per il momento esentato dalla Coppa Italia e di conseguenza il primo impegno ufficiale della nuova stagione 2021-2022 dei neroverdi emiliani sarà naturalmente la prima giornata del prossimo campionato di Serie A, per la quale dovremo comunque aspettare solamente una settimana in più. Il momento del debutto ufficiale è davvero vicino… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Sassuolo Vicenza, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

DIRETTA SASSUOLO VICENZA: TEST DI BUON LIVELLO!

Sassuolo Vicenza, in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida amichevole in avvicinamento all’inizio dei rispettivi campionati. Sfida importante per il Sassuolo che si avvicina con uno stato di forma crescente alla nuova stagione. Nell’ultimo test amichevole allo stadio Ennio Tardini di Parma contro i Ducali i neroverdi hanno convinto, vincendo 0-2 e soprattutto dimostrando che il duro lavoro in ritiro sta portando i suoi frutti. Dionisi viene da una lunga gavetta nelle serie inferiori e dopo l’ultima promozione in Serie A con l’Empoli ha deciso di cambiare ancora, prendendo in carico la delicata eredità di Roberto De Zerbi. Dall’altra parte il Vicenza, dopo aver riconquistato sul campo la Serie B lungamente rincorsa, ha vissuto una stagione di assestamento, senza mai riuscire a proporsi in zona play off ma sempre abbastanza lontano dalla zona calda della classifica. Il tecnico Mimmo Di Carlo è stato confermato e ora i berici vogliono dimostrare di poter essere competitivi per la parte nobile della classifica del campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VICENZA

Le probabili formazioni di Sassuolo Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Defrel, Djuricic, Haraslin; Caputo. Risponderà il Vicenza allenato da Domenico Di Carlo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Grandi; Bruscagin, Ongaro, Pasini, Calderoni; Giacomelli, Proia, Pontisso, Ierardi; Busatto, Lanzafame.



