Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: prove libere live, cronaca (Gp Francia, oggi 8 settembre)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE: ECCO IL GP FRANCIA!

Dopo oltre un mese di pausa torniamo a parlare della diretta Sbk 2023: siamo arrivati al Gp Francia 2023, che si corre sul tradizionale circuito di Magny Cours e prende ovviamente il via venerdì 8 settembre. Le prime due sessioni di prove libere sono oggi, e andiamo subito a dare notizia degli orari: alle ore 10:30 avremo la FP1 mentre alle ore 15:00 scatterà la FP2, ricordiamo che ciascuna sessione sarà della durata di 45 minuti e poi, come sempre, al sabato avremo gara-1 mentre la domenica si completerà il weekend della Superbike con la Superpole Race e gara-2.

Come si arriva alla diretta Sbk 2023 per il Gp Francia 2023? Le ultime gare ci hanno detto che Alvaro Bautista non è più così intoccabile: lo spagnolo infatti ha perso qualche colpo lasciando ai suoi rivali punti preziosi, ma va anche riferito che il vantaggio del campione in carica era talmente ampio che nemmeno tre battute d’arresto consecutive lo hanno scalfito. Per di più Bautista ha rimesso la sua Ducati davanti a tutti in gara-2 in Repubblica Ceca: ora, nel Gp Francia 2023 per la diretta Sbk 2023 può ulteriormente allungare.

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP FRANCIA

La diretta tv della Sbk 2023 sarà garantita dalla televisione satellitare: come da tradizione, l’appuntamento del venerdì con la Superbike è riservato ai soli abbonati Sky. Il canale di riferimento, per entrambe le sessioni di prove libere, è Sky Sport Action che trovate al numero 205 del vostro decoder; in assenza di un televisore potrete assistere a FP1 e FP2 della Sbk 2023 per il Gp Francia anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone con i dati del vostro abbonamento.

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP FRANCIA 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta Sbk 2023 per il Gp Francia 2023 facendo un po’ il riassunto di questa stagione. Se nel 2022 Bautista e la Ducati avevano dominato, in questa edizione della Superbike la loro superiorità è stata ancora più netta: nelle gare lunghe non c’è praticamente mai stata storia, l’unico rivale in grado di dare fastidio al campione del mondo è stato Toprak Razgatlioglu (prossimo a salire sulla Bmw) ma solo in un paio di SuperPole Race. Poi come detto Bautista ha faticato maggiormente, ma giustamente sta anche iniziando a gestire la situazione.

Del resto gli avversari annaspano, anche per questo in Repubblica Ceca abbiamo salutato con soddisfazione il ritorno alla vittoria di Jonathan Rea, che in condizioni “inusuali” (per esempio asfalto bagnato) fa vedere di essere il vecchio leone di sempre e se la gioca, anche se ormai la sua Kawasaki non è più la moto di riferimento nel circuito della Superbike. Ad ogni modo stiamo a vedere quello che succederà in pista: non vediamo l’ora che per la diretta Sbk 2023 il Gp Francia a Magny Cours prenda il via…











