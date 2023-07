Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video e tv prove libere GP Repubblica Ceca (oggi 28 luglio)

La diretta Sbk torna protagonista con l’ottava gara della stagione, che sarà pure il terzo evento di un mese di luglio decisamente intenso prima della pausa di agosto. Ci attende il Gp Repubblica Ceca 2023 sul circuito di Most, che ha ormai preso il posto di Brno come punto di riferimento per il motociclismo da queste parte. Il Mondiale della Superbike sbarca dunque in Repubblica Ceca in un weekend che vedrà ancora una volta la Ducati particolarmente attesa con un Alvaro Bautista che nel Mondiale Superbike 2023 è già in fuga nella classifica del Mondiale Piloti.

Nel 2022 Alvaro Bautista si è laureato campione del Mondo in sella alla sua Ducati, adesso la situazione è potenzialmente ancora migliore, anche se a Imola un paio di settimane fa dopo la vittoria di gara-1 al sabato è arrivata una domenica difficile, della quale ha approfittato il grande rivale Toprak Razgatlioglu per avvicinarsi, ma pur sempre restando a -70 punti, poi una citazione di merito va fatta per Andrea Locatelli, attualmente al terzo posto davanti a un certo Jonathan Rea. Il weekend comincia oggi, venerdì 28 luglio, quando si riaccenderanno i motori della diretta Sbk con le prove libere FP1 e FP2 che dovranno dare indicazioni preziose. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi dalla Repubblica Ceca? Per i verdetti sarà presto, ma le prime indicazioni ci saranno subito e naturalmente sono molto attese per il ritorno in pista con le prove libere Sbk a Most…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Sky: il venerdì è infatti visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Most sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Repubblica Ceca 2023 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP REPUBBLICA CECA 2023

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Most, che ospita il Gran Premio della Repubblica Ceca della Sbk, con due gare molto significative per un Mondiale che vede fino a questo momento la Ducati dominante e quindi fiduciosa circa la difesa del titolo iridato e anche per fare festa nell’ultimo appuntamento prima di una lunga pausa. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 28 luglio, si apre un weekend particolarmente atteso, andiamo allora a ricordare gli orari del primo giorno del GP Repubblica Ceca, che sarà senza calcoli di fuso orario.

La giornata della Superbike a Most comincerà dunque alle ore 10.30 della mattina naturalmente con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, come di consueto. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk nella Repubblica Ceca, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.25 e 16.00, cioè sempre a seguito della Superbike a Most.











