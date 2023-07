Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: Rea il più veloce nel warm-up, poi Rinaldi (Gp Gran Bretagna)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP GRAN BRETAGNA: REA, RINALDI, BAUTISTA NEL WARM-UP

Jonathan Rea è stato il più veloce nel warm-up della Sbk 2023 per il Gp Gran Bretagna. Batte un colpo il campione nordirlandese, assoluto califfo del Mondiale Superbike anche se nelle ultime tre stagioni sia lui che la Kawasaki sono calate, lasciando strada prima a Toprak Razgatlioglu e poi all’inafferrabile Alvaro Bautista. Per Rea questa mattina, sul circuito di Donington Park, il tempo è stato di 1’26’’438; al secondo posto, staccata di nemmeno un decimo, una Ducati ufficiale ma a sorpresa quella di Michael Ruben Rinaldi, che ha rifilato millesimi al già citato Bautista che si è dovuto accontentare della terza posizione.

Seguono poi Razgatliogliu e l’altra Yamaha ufficiale, quella di Andrea Locatelli; anche loro con meno di due decimi da Rea, mentre ne ha incassati 2 e qualcosa Alex Lowes con la seconda Kawasaki. A completare la Top Ten abbiamo Danilo Petrucci, Axel Bassani, Tom Sykes e Dominique Aegerter; naturalmente il warm-up della Sbk 2023 non ha valore ai fini della classifica, dovremo aspettare circa due ore e mezza per scoprire come andrà la Superpole Race del Gp Gran Bretagna 2023 perché la domenica dedicata al Mondiale Superbike è appena cominciata… (agg. di Claudio Franceschini)

SBK GP GRAN BRETAGNA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Gran Bretagna 2023, è sui canali di Sky Sport, che fornirà le immagini da Donington come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre, gara-2 sarà visibile anche in chiaro per tutti su Tv8.

SBK 2023 SUPERBIKE GP GRAN BRETAGNA: VIA AL WARM-UP!

Tutto pronto per l’inizio del warm-up della Sbk 2023 per il Gp Gran Bretagna 2023: ricordiamo che oggi domenica 2 luglio sono previste la Superpole Race e gara-2, di conseguenza avremo altri punti importanti per una classifica che vede Alvaro Bautista sempre più vicino alla vittoria del secondo Mondiale Superbike consecutivo. Dopo la vittoria di ieri, undicesima consecutiva, il centauro della Ducati si è portato a 232 punti: sono 91 di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e ben 162 su Andrea Locatelli che resiste in terza posizione, mentre l’altra notizia è il ritorno sul podio di Jonathan Rea. Ancora una volta dunque Bautista non ha conosciuto rivali.

L’ultima volta in cui lo spagnolo non ha vinto risale al 5 marzo, ma la cosa impressionante è che quest’anno nessuno è riuscito a mettergli le ruote davanti perché nella Superpole Race in Indonesia il campione in carica era finito a terra. Quando Bautista è rimasto in pista ha sempre visto per primo la bandiera a scacchi: un dominio assoluto suo e della Ducati, nuovamente lanciati verso il titolo e con tutti gli avversari che si dovranno presumibilmente accontentare, da qui al termine del campionato Superbike, di raccogliere qualcosa che potrebbe anche essere il secondo posto. Intanto però siamo vicini al warm-up, dunque dedichiamoci nuovamente alla diretta Sbk 2023 per questo Gp Gran Bretagna 2023 a Donington Park, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose sul tracciato… (agg. di Claudio Franceschini)

SBK 2023 SUPERBIKE GP GRAN BRETAGNA: DOMENICA RICCA!

La diretta Sbk del Gp Gran Bretagna 2023 ci regalerà nuovi risultati ed emozioni sul circuito di Donington per il sesto atto del Mondiale Superbike, ripartito dopo un mese di pausa seguita al GP di inizio giugno a Misano Adriatico. Luglio sarà invece un mese molto intenso con ben tre Gran Premi prima di una nuova pausa per tutto agosto, oggi domenica 2 luglio 2023 si completerà quindi il weekend sulla storia pista britannica, una località mitica per il motociclismo. Già ieri abbiamo assistito a gara-1 con l’ennesima vittoria di Alvaro Bautista e piazzamenti da podio anche per Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, primi verdetti di questa tappa in Inghilterra della diretta Sbk Superbike.

Nel 2022 Alvaro Bautista e la Ducati hanno festeggiato la conquista del titolo iridato nel Mondiale Piloti Sbk e adesso stanno dominando ancora più nettamente, per cui difendere la corona iridata dovrebbe essere un obiettivo ampiamente alla portata del pilota spagnolo e della Casa di Borgo Panigale, in un 2023 che sta regalando buonissime soddisfazioni anche ai centauri italiani, ma che naturalmente attende nuovi verdetti da questa domenica di Donington, con la quale arriveremo esattamente a metà del Campionato. La Superpole Race e naturalmente gara-2 ci regaleranno una domenica davvero piacevole per chi vorrà seguire la diretta Sbk 2023, cosa potrà succedere quindi per la Superbike nel Gp Gran Bretagna a Donington?

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP GRAN BRETAGNA 2023: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della diretta Sbk Superbike 2023 sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Diamo allora uno sguardo agli orari della diretta Sbk: siamo in questo weekend a Donington, quindi per gli orari del Mondiale della Superbike ci sarà da considerare un’ora di fuso orario, ma soprattutto la volontà di non sovrapporsi alla Formula 1.

Oggi, domenica 2 luglio 2023, la giornata sul circuito di Donington dunque comincerà per il GP Gran Bretagna 2023 (indicando sempre gli orari italiani) alle ore 11.00 del mattino con i 15 minuti del warm-up, primo atto della diretta Sbk; poi alle ore 14.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 17.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che completerà questo affascinante weekend per le derivate di serie. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk in Gran Bretagna, che vivrà la sua gara-2 alle ore 15.30 italiane, dunque a seguire la gara breve della Superbike.











