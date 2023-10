Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: Bautista vince la Superpole Race! (Gp Portogallo Portimao)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE: BAUTISTA VINCE LA SUPERPOLE RACE!

Alvaro Bautista ha vinto la Suerpole Race del Gp Portogallo: la diretta Sbk 2023 da Portimao avvicina ancor più lo spagnolo al secondo titolo Mondiale Superbike, con una gara iniziata in ritardo ma poi portata a termine grazie alla rimonta. Su Iker Lecuona prima, su Toprak Razgatlioglu poi: non per la prima volta il turco è scattato alla grande, ma poi si è dovuto inchinare allo strapotere di Bautista e della Ducati. Ottima terza posizione per Andrea Locatelli, che recupera 7 punti su un Jonathan Rea finito subito a terra; dunque adesso nella classifica della Sbk 2023 Bautista avanza con 55 punti di vantaggio, gliene mancano 7 per laurearsi campione del mondo aritmeticamente.

Diretta Sbk 2023/ Superbike: Bautista vince gara-1, Ducati show! GP Portogallo 2023, oggi 30 settembre

Vuol dire che in gara-2 del Gp Portogallo lo spagnolo dovrà vincere con Razgatlioglu non più su del terzo posto; qualora invece Bautista dovesse arrivare secondo, Razgatlioglu dovrà essere quinto o peggio. Staremo a vedere: è possibile che tutto sia rimandato all’ultimo appuntamento di Jerez ma, sia come sia, ormai è davvero solo questione di tempo perché Bautista festeggi il secondo Mondiale Superbike consecutivo, a Razgatlioglu resta solo il compito di prolungare il più possibile la lotta. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Sbk 2023/ Superbike: Bautista primo in FP2, Ducati show! GP Portogallo Portimao (oggi 29 settembre)

SBK GP PORTOGALLO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Portogallo 2023, è sui canali di Sky Sport, che fornirà le immagini da Portimao come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre, gara-2 sarà visibile anche in chiaro per tutti su Tv8.

SBK 2023 SUPERBIKE GP PORTOGALLO: INIZIA LA SUPERPOLE RACE!

Sta finalmente per iniziare la Superpole Race nella diretta Sbk 2023: il Gp Portogallo 2023 assegna oggi, domenica 1 ottobre, 37 punti e Alvaro Bautista potrebbe laurearsi campione del mondo con una tappa di anticipo. Dopo aver vinto gara-1, lo spagnolo della Ducati si è preso 52 punti di margine su Toprak Razgatiloglu: ogni weekend ne mette a diposizione 62, questo significa che Bautista centrerebbe il secondo titolo Superbike consecutivo in Portogallo qualora oggi riuscisse a guadagnare almeno 10 punti su Razgatlioglu, rendendo inutile l’appuntamento di fine ottobre a Jerez. Nello specifico, comunque, oggi a Bautista non basterebbe comunque vincere entrambe le gare.

DIRETTA SBK 2023/ Superbike Gp Aragona: Bautista vince anche gara-2 e allunga su Razgatlioglu! (24 settembre)

Con il suo rivale sempre secondo, il vantaggio dello spagnolo arriverebbe a 60 punti e non ci sarebbe ancora l’ufficialità del Mondiale Superbike. Perché sia così, Razgatlioglu dovrebbe arrivare non più di terzo in gara-2 o nella Superpole Race, dunque Bautista potrebbe chiedere una mano (virtualmente, si intende) a Jonathan Rea che ormai è stabilmente il terzo pilota nella diretta Sbk 2023 e ha bisogno di punti pesanti per blindare il podio nella classifica. Vedremo tra poco cosa succederà nella Superpole Race: qualora Bautista dovesse vincere e Razgatiloglu non arrivare oltre l’ottava posizione, lo spagnolo sarebbe già campione del mondo. Parola alla pista nel Gp Portogallo 2023: finalmente si gareggia di nuovo! (agg. di Claudio Franceschini)

SBK 2023 SUPERBIKE: DOMENICA INTENSA IN PORTOGALLO!

La diretta Sbk del Gp Portogallo 2023 ci regalerà altri risultati di fondamentale significato ed emozioni anche oggi, domenica 1° ottobre, sul circuito di Portimao, località che sta diventando tradizionale per gli sport motoristici e ospita l’undicesimo e penultimo atto del Mondiale Superbike. Già ieri abbiamo assistito alle grandi emozioni di gara-1 che ci ha offerto la vittoria di Alvaro Bautista davanti al suo grande rivale Toprak Razgatlioglu, primo pesante verdetto di questa tappa in Portogallo per la diretta Sbk Superbike con il vantaggio dello spagnolo che ora è di 52 punti sul turco.

La lotta si fa quindi sempre più vibrante: a un certo punto della stagione sembrava che per Alvaro Bautista e la Ducati fosse cosa fatta con enorme anticipo il bis del Mondiale Superbike vinto già l’anno scorso, invece poi è cambiato qualcosa e adesso Razgatlioglu può sperare, anche se l’ottima domenica in Aragona ha nuovamente rafforzato il primato dello spagnolo. Ecco allora che difendere la corona iridata è un obiettivo ampiamente alla portata di Bautista e della Casa di Borgo Panigale. La Superpole Race e naturalmente gara-2 ci regaleranno emozioni per chi vorrà seguire la diretta Sbk 2023, cosa potrà succedere quindi per la Superbike nel Gp Portogallo a Portimao?

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP PORTOGALLO 2023: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della diretta Sbk Superbike 2023 sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Diamo allora uno sguardo agli orari della diretta Sbk: siamo in questo weekend a Portimao e quindi in Portogallo, per gli orari del Mondiale della Superbike significa che ci sarà un’ora di fuso orario rispetto agli appuntamenti più classici degli appuntamenti nel cuore dell’Europa.

Oggi, domenica 1° ottobre 2023, la giornata sul circuito di Portimao dunque comincerà per il GP Portogallo 2023 già alle ore 10.00 del mattino italiano (indicheremo sempre il nostro fuso) con i 15 minuti del warm-up, primo atto della diretta Sbk; poi alle ore 12.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 15.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, cioè quando in Portogallo saranno le tradizionali ore 14.00 per completare questo penultimo weekend della stagione per le derivate di serie. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk in Portogallo, che vivrà la sua gara-2 a Portimao alle ore 13.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.











© RIPRODUZIONE RISERVATA