Diretta Sbk/ Superbike, streaming video Superpole Race e gara 2. Gp Olanda 2021

DIRETTA SBK , GP OLANDA 2021: GRAN FINALE AD ASSEN!

Eccoci ancora in diretta con la Sbk per il Gran premio d’Olanda 2021: oggi, domenica 25 luglio 2021 saremo ancora ad Assen per assistere agli ultimi banchi di prova dei nostri beniamini della Superbike come Warm up, Superpole Race e gara 2, a cui ovviamente non vediamo l’ora di dare la parola. Dopo tutto con oggi verranno assegnati gli ultimi punti, sonanti, del fine settimana olandese, validi per la classifica del mondiale piloti, dove pure è asperrima battaglia tra Toprak Razgatlioglu e il pluri campione iridato Jonathan Rea: non sono dunque appuntamenti che possiamo perderci poi all’”università delle due ruote”. Consapevoli poi che ad Assen per la Superbike, l’imprevisto è davvero dietro l’angolo così come anche le scintille: ricordiamo che solo ieri

Ma chissà che accadrà oggi invece: solo dando il via alla diretta della Sbk del Gran premio d’Olanda 2021 lo scopriremo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che oggi la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Possiamo però segnalare che oggi sarà garantita anche la visione in diretta tv in tempo reale di gara 2 sulla tv in chiaro: appuntamento su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In ogni caso, un valido punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Gran Bretagna 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP OLANDA 2021: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA 2 AD ASSEN

Pronti, anzi impazienti di dare il via alla diretta della Sbk per le ultima tappe di questo appassionante Gran premio d’Olanda 2021 della Superbike tocca però ora rinfrescarci la memoria anche sugli orari e il programma che verranno osservati oggi, domenica 25 luglio. Non dovendo poi fare alcun calcolo con il fuso orario, ricordiamo che prima tappa sarà alle ore 9.00 per il Warm up, sessione di appena 15 minuti dove si metterà a punto il set up per la giornata. Da calendario poi la Superbike sarà poi in pista alle ore 11.00 italiane per la Superpole Race, prova breve che stabilisce la griglia di partenza di gara 2 e pure consegna pochi punti validi per il mondiale piloti. Attenzione poi alle ore 14.00 quando ad Assen daremo via alla diretta della Sbk per gara 2 del Gran premio d’Olanda 2021, ultima emozione di questo fine settimana, dove verrà assegnato punteggio pieno per la lotta al titolo mondiale.

