Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv: prove libere live (Gp Repubblica Ceca Brno, 19 luglio)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: VIA AL WEEKEND DEL GP REPUBBLICA CECA

La diretta Sbk 2024 torna a farci compagnia venerdì 19 luglio: in un calendario abbastanza “allargato” troviamo oggi il secondo weekend consecutivo nel Mondiale Superbike, e dunque siamo pronti a vivere le prove libere del Gp Repubblica Ceca. Sullo storico tracciato di Brno si parte alle ore 10:20 con la FP1, mentre per la FP2 bisognerà aspettare le ore 15:00 ricordando che ciascuna sessione ha una durata di 45 minuti, e ci lancerà poi verso le qualifiche e gara-1 del sabato arrivando ai tradizionali appuntamenti della domenica che, a chiusura del fine settimana, saranno la Superpole Race e gara-2.

Dunque seconda gara di seguito nella diretta Sbk 2024: settimana scorsa eravamo a Donington e ancora una volta abbiamo vissuto il monologo di Toprak Razatlioglu. Il turco, già campione Superbike nel 2021 con la Yamaha e nel frattempo passato alla BMW, non solo ha vinto le tre gare ma ha anche inflitto distacchi pesantissimi alla concorrenza: al sabato addirittura 11 secondi ad Alex Lowes che è riuscito a precedere le due Ducati, ma è chiaro ed evidente come oggi Razgatlioglu stia sostanzialmente gareggiando in un campionato diverso rispetto a tutti gli altri, che saranno ora chiamati a fare più del massimo per provare a ricucire il gap e riaprire il Mondiale.

COME VEDERE LA DIRETTA SBK 2024: GP REPUBBLICA CECA IN STREAMING VIDEO

Per seguire la diretta tv della Sbk 2024 avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: tradizionalmente il venerdì dedicato alle prove libere della Superbike viene trasmesso soltanto su Sky Sport MotoGp, canale che appunto fa parte del decoder di Sky e che trovate al numero 208. Avendo sottoscritto un abbonamento, potrete poi avvalervi del servizio di diretta streaming video che è disponibile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, in aggiunta possiamo ricordare che sul sito worldsbk.com troverete tutte le informazioni utili come le notizie sul circuito e le classifiche del Mondiale Sbk 2024 con le varie specifiche sulle gare.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA, RAZGATLIOGLU CONTRO TUTTI

Avvicinandoci al Gp Repubblica Ceca possiamo dunque riferire che la diretta Sbk 2024 sta sempre parlando in favore di Toprak Razgatlioglu, che a Misano aveva operato il sorpasso in classifica con la prima tripletta stagionale e a Donington ha confezionato l’allungo, lasciando intendere che da qui al termine della stagione possa arrivare a dominare e ampliare ancor più il suo vantaggio. Sappiamo bene ovviamente che nell’arco di un Mondiale Superbike i rapporti di forza possono cambiare anche rapidamente, del resto lo ha dimostrato lo stesso Razgatlioglu.

Il turco ha decisamente cambiato marcia dopo un avvio nel quale ha anche dovuto giustamente testarsi su una moto nuova, ma una volta capito come guidare la BMW e metterla davvero a punto non ce n’è stato più per nessuno. Non diremmo dunque che sia la Ducati ad essere calata, quanto Razgatlioglu ad aver imposto un ritmo impossibile per tutti; ora vedremo cosa succederà nel corso del Gp Repubblica Ceca, già le prove libere ci potranno dare qualche indicazione utile sul weekend di Brno.











