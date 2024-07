Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming tv video: inizia la Superpole Race (Gp Repubblica Ceca, 21 luglio)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA, INIZIA LA SUPERPOLE RACE!

Siamo finalmente pronti alla diretta Sbk 2024 con la Superpole Race del Gp Repubblica Ceca: una gara corta che nei suoi cinque precedenti stagionali ha visto trionfare per tre volte Toprak Razgatlioglu (Barcellona, Misano e Donington) e una volta a testa Alex Lowes, in Australia, e Alvaro Bautista che si è imposto ad Assen. Il punto è che oggi Razgatlioglu sta dominando in lungo e in largo il Mondiale Superbike: con la vittoria in gara-1 nel Gp Repubblica Ceca il turco della Bmw ha esteso la sua striscia vincente a sette successi. L’ultima volta in cui non ha vinto Razgatlioglu è stato appunto nella Superpole Race in Olanda: da quel momento, sempre lui sul gradino più alto del podio.

Sembrano i tempi in cui Alvaro Bautista e prima ancora Jonathan Rea facevano piazza pulita di tutti gli avversari; Razgatlioglu arriva alla domenica del Gp Repubblica Ceca con 266 punti nel Mondiale Superbike, un passo clamorosamente migliore rispetto a quello che gli aveva consentito di vincere il primo titolo Sbk nel 2021, in sella alla Yamaha e precedendo Rea di appena 13 punti. Adesso però ci siamo davvero, dobbiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella Superpole Race e poi ancora in gara-2 a Most, la diretta Sbk 2024 per il Gp Repubblica Ceca sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: IL WARM UP

La diretta odierna della Sbk 2024 in Repubblica Ceca è iniziata con il Warm Up. I consueti 10 minuti per entrare nel vivo prima della gara. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) è rimasto in testa, confermandosi il principale candidato alla vittoria: dopo avere avuto qualche momento di difficoltà all’inizio, è sfuggito a qualsiasi ostacolo, agguantando per primo la bandiera a scacchi. Il secondo è stato invece Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che spera di poter tornare sul podio. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) è stato tra i primi tre davanti a Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) e Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW).

Un buon risultato anche da parte di Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) che ha conquistato il sesto posto, sorpassando Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati). Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Andrea Iannone (Team GoEleven) e Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) hanno completato la top ten.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: DUE GARE NEL GP REPUBBLICA CECA!

La diretta Sbk 2024 continua a farci compagnia con il Gp Repubblica Ceca: questa tappa del Mondiale Superbike si disputa a Most e oggi, domenica 21 luglio, avremo la tradizionale doppietta di gare che assegnano punti. Dopo il warm-up della mattina, alle ore 9:00, i piloti scenderanno in pista per la Superpole Race, una gara breve che assegna la metà dei punti (12 al vincitore, poi 9, 7 e a scalare fino alla nona posizione al traguardo) e va in scena alle ore 11:00, poi alle ore 14:00 ecco finalmente gara-2 con i punti pieni, e dunque maggiori possibilità di fare la differenza in classifica.

Arriviamo alla diretta Sbk 2024 per il Gp Repubblica Ceca in un momento davvero interessante: ieri nel corso di gara-1 Toprak Razgatlioglu ha esteso il suo dominio sul Mondiale Superbike, infliggendo un altro super distacco alla concorrenza e allungando in classifica. Adesso sono 55 i punti di vantaggio del turco su Nicolò Bulega, la Ducati a proposito è stata sorpassata anche dagli ottimi Danilo Petrucci e Andrea Iannone che hanno fatto sventolare la bandiera italiana su Most, con la speranza che naturalmente anche oggi i risultati di Superpole Race e gara-2 del Gp Repubblica Ceca possano essere simili.

COME VEDERE LA DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La buona notizia per tutti gli appassionati del Mondiale Superbike è che la diretta tv della Sbk 2024, per questa domenica, sarà in chiaro per gara-2 del Gp Repubblica Ceca: dunque potrete seguire questa corsa del pomeriggio su Tv8 attraverso il digitale terrestre, naturalmente resta valida l’alternativa di Sky Sport MotoGp, per gli abbonati alla televisione satellitare, al numero 208 del decoder, ed è solo qui che sarà mandata in onda la Superpole Race che in chiaro godrà della differita. Per avere accesso alla diretta streaming video dovrete attivare in questo caso l’applicazione Sky Go oppure aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: IL CONTESTO DEL GP REPUBBLICA CECA

Siamo dunque in attesa di scoprire quello che succederà nel corso della diretta Sbk 2024 per il Gp Repubblica Ceca: le ultime tappe ci hanno regalato straordinarie emozioni e abbiamo visto un Toprak Razgatlioglu andare in fuga in classifica esattamente come era successo tre anni fa, quando il turco aveva vinto il primo Mondiale spezzando nell’occasione il grande dominio di Jonathan Rea. Oggi la cosa interessante è che il britannico ha preso il posto di Razgatlioglu in Yamaha, mentre il leader della classifica è in sella alla Bmw.

Una moto modesta lo scorso anno, che in questa stagione grazie all’avvento di Toprak ha saputo svoltare e infatti si è messa in testa al Mondiale Superbike facendo lo scalpo, almeno per il momento, alla Ducati che dal canto suo ha dominato gli ultimi due campionati con Alvaro Bautista e che in ogni caso rimane competitiva con un Nicolò Bulega sugli scudi. Vedremo ora cosa succederà nella diretta Sbk 2024 con Superpole Race e gara-2 del Gp Repubblica Ceca.











