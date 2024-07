Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 (Gp Repubblica Ceca Brno, 20 luglio)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA, OGGI SI FA SUL SERIO!

Si comincia a fare sul serio nella diretta Sbk 2024: il Mondiale Superbike è di stanza a Brno per il Gp Repubblica Ceca, e sabato 20 luglio l’appuntamento sarà addirittura triplo. Vivremo infatti la terza sessione di prove libere (FP3) che scatterà già alle ore 9:00 perché poi alle ore 11:00 avremo la Superpole, ovvero le qualifiche vere e proprie che definiranno lo schieramento sulla griglia di partenza per gara-1, che qui al Gp Repubblica Ceca prenderà il via alle ore 14:00 e ovviamente darà punti pieni per la classifica di un Mondiale Superbike che sta sempre più prendendo la strada di Toprak Razgatlioglu.

Il turco della Bmw, già campione tre anni fa quando era in sella alla Yamaha, ha definitivamente rotto gli indugi nelle ultime due tappe della diretta Sbk 2024: sia a Misano che a Donington ha fatto registrare una splendida tripletta, ha portato a casa tutti i punti che poteva ottenere e in questo modo ha sorpassato le due Ducati allungando in classifica. Alle sue spalle prova a resistere Nicolò Bulega, che al momento sta vincendo il duello interno con Alvaro Bautista, reduce da due titoli ma in forte calo; da vedere allora se questi risultati saranno confermati nella diretta Sbk 2024 per il Gp Repubblica Ceca sul tracciato di Brno.

COME VEDERE LA DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv della Sbk 2024 dobbiamo specificare che il sabato si divide in due, per così dire: la Superpole del mattino sarà infatti affidata alla sola televisione satellitare, dunque appuntamento per gli abbonati che dovranno selezionare il canale Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder), e questa opzione sarà valida anche per gara-2 che, però, verrà trasmessa anche in chiaro su Tv8. A questo punto bisogna anche parlare della diretta streaming video, che sarà disponibile per tutti sul sito di Tv8 mentre, per i clienti Sky, sarà attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go, in alternativa ovviamente è usufruibile anche la piattaforma Now Tv.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: RAPPORTI DI FORZA CONFERMATI?

Siamo davvero vicini alla diretta Sbk 2024 per il Gp Repubblica Ceca, un bellissimo appuntamento su una delle piste più tradizionali del Mondiale Superbike. Razgatlioglu contro tutti, potremmo dire così perché il turco in questo momento sta dominando il campionato ma alle sue spalle i rapporti di forza non sono così ben definiti. Le ultime gare ci hanno detto che Bulega sta comunque confermando di essere il secondo pilota nella diretta Sbk 2024, ma già Alvaro Bautista ha dovuto accettare di essere sorpassato da altri avversari e dunque la sua Ducati è in difficoltà.

Tra chi sta risalendo la corrente e potrebbe dare indirettamente una mano a Razgatlioglu troviamo soprattutto Alex Lowes, che sta ritrovando la forma di inizio stagione quando aveva anche condotto la classifica, poi qualche italiano con Andrea Locatelli che sta dimostrando i progressi della Yamaha, qui infatti bisogna anche citare Jonathan Rea che, pur lontanissimo dai fasti del passato, ha comunque dato una svolta ai suoi risultati e adesso può competere regolarmente per entrare nei primi dieci. Tutto questo contribuisce a rendere ancora più entusiasmante la diretta Sbk 2024…











