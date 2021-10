Diretta Scardina VS Doberstein/ Streaming video DAZN: scintille a Milano Boxing Night

DIRETTA SCARDINA VS DOBERSTEIN: CHE INCONTRO ALLA MILANO BOXING NIGHT!

Scardina VS Doberstein, in diretta dall’Allianz Club di Milano, è lo scontro di boxe in programma oggi, venerdi 1 ottobre 2021, con orario di inizio stimato per le ore 23.00. Sono dunque riflettori puntati ancora sulla Milano Boxing Night che per questa edizione ci riserva per la main card il prestigiosissimo scontro che vale il titolo vacante intercontinentale WBO dei pesi supermedi.

Sul ring l’azzurro Daniele Scardina, fresco vincitore del titolo europeo della categoria, pronto a dare il meglio contro il tedesco, rivale davvero ostico sulla carta. Pure King Toretto pare pronto alla sfida: l’obbiettivo finale è quello d poter competere per il titolo mondiale e certo un successo oggi sul ring milanese gli spianerebbe la strada verso la cintura.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCARDINA VS DOBERSTEIN E LA MILANO BOXING NIGHT

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Scardina VS Doberstein, come pure gli altri incontri che caratterizzeranno il programma della Milano Boxing Night, non saranno visibili in diretta tv. Pure l’intero evento sarà disponibile solo in diretta streaming video, tramite il ben noto servizio in abbonamento DAZN, casa della grande boxe in questa stagione, disponibile su pc, smartphone e tablet.

DIRETTA SCARDINA VS DOBERSTEIN: IL PROGRAMMA DELLA MILANO BOXING NIGHT 2021

Siamo ovviamente impazienti di dare il via alla diretta dell’incontro Scardina VS Doberstein, match che vale il titolo WBO dei pesi supermedi, ma pure non dimentichiamo che King Toretto non sarà oggi l’unico protagonista della Milano Boxing night. Al solito sono stati organizzati diversi incontri di contorno, che anticiperanno il boxeur di Rozzano (padrone di casa in pratica), ma che ovviamente meritano tutta la nostra attenzione. Secondo il programma ufficiale, ecco che oggi la Milano Boxing night verrà aperta alle ore 18.05 dalla sfida tra Mati e Baranov, per i pesi welter, mentre di fila per i supergallo avremo La Femina-Yegorov.

Solo alle ore 19.45 saranno riflettori puntati sul superwelter Samuel Nmomah, che affronterà il campione olandese Craig O’Brien: a seguire ecco l’incontro tutto italiano per i pesi welter tra Nicholas Esposito e Emanuele Cavallucci, mentre di seguito avremo anche lo scontro tra Francesco Patera e Devis Boschiero, per il titolo intercontinentale WBO per i pesi leggeri. Dopo il ring sarà teatro della diretta Scardina VS Doberstein, certo lo scontro il più atteso. Insomma ci attende una serata davvero speciale oggi a milano!



