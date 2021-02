Diretta Scardina VS Nunez/ Streaming video DAZN: oggi la Milano Boxing Night!

DIRETTA SCARDINA VS NUNEZ: L’ITALIANO FAVORITO PER IL TITOLO EUROPEO SUPERMEDI

Scardina VS Nunez, in diretta oggi venerdi 26 febbraio 2021, è il main event della Milano Boxing Night, in programma questa sera all’Allianz Cloud di Milano. Dopo lunga attesa, ecco che si raccendono i riflettori sulla grande boxe in terra lombarda: con la collaborazione di DAZN, Opi since 82 e Matchroom Boxing Italy, siamo dunque impazienti di dare il via a una grandissima sera dedicata alla “nobile arte” dove pure ci attendono in programma la bellezza di sei incontri. L’attesa dunque è grande, anche se naturalmente va sottolineato il fatto che ancora una volta l’evento sarà completamente a porte chiuse: non sarà possibile dunque assistere dal vivo alla Milano Boxing Night, ma i fan non hanno da temere: pur in un contesto davvero particolare, saranno comunque scintille sul ring. A catalizzare l’attenzione poi sarà per l’appunto la sfida Scardina VS Nunez, main event e combattimento valido per il titolo europee dei pesi supermedi, a cui il boxeur italiano è gran favorito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCARDINA VS NUNENZ E LA MILANO BOXING NIGHT

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Scardina VS Nunez, come pure gli altri incontri che caratterizzeranno il programma della Milano Boxing Night, non saranno visibili in diretta tv. Pure l’intero evento sarà disponibile solo in diretta streaming video, tramite il ben noto servizio in abbonamento DAZN, casa della grande boxe in questa stagione, disponibile su pc, smartphone e tablet.

DIRETTA SCARDINA VS NUNEZ: IL PROGRAMMA DELLA MILANO BOXING NIGHTS

Nella trepidante attesa di vivere l’attesissimo incontro valido per il titolo europei dei pesi supermedi tra Daniele Scardina e Cesar Nunez, andiamo a vedere nel dettaglio il programma di questa Milano Boxing Nights, davvero ricco di incontri imperdibili. Calendario alla mano, vediamo subito che il via al magico evento previsto all’Allianz Cloud di Milano sarà dato solo alle ore 19.30: qui saranno di fila cinque incontri sottoclou, di cui però ben tre saranno titolati. Nello specifico avremo incontro per i pesi supergallo tra La Femina e Narvaez, e quello per i peso superwelter tra Natalizi e Teffahi. Per le prove titolate, ecco a programma il titolo italiano pesi welter tra Tobia Loriga e Nicholas Esposito, quello internazionale IBF pesi piuma tra Prandelli e Tassi e pure quello internazionale IBF dei pesi welter tra Prodan e Cristofori. Non prima delle ore 22.15 sarà poi la volta dell’incontro principale, Scardina Vs Nunez, valido per l’appunto per il titolo UE dei pesi supermedi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA