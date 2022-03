Diretta gigante Chourchevel/ Streaming video tv: 2 azzurri in gara (Coppa del Mondo)

DIRETTA GIGANTE CHOURCHEVEL-MERIBEL, COPPA DEL MONDO 2022: DUE AZZURRI PER LE FINALI

Appuntamento con la diretta del gigante maschile per le finali della Coppa del Mondo 2021/2022. A Chourchevel-Meribel, sulla pista l’Eclisse, si disputerà la terza gara maschile, lo slalom gigante. Si tratta delle finali della competizione.

La prima manche andrà in scena oggi, 19 marzo, alle ore 09.00, mentre l’appuntamento con la seconda è previsto per le 12.00. Per l’Italia ci saranno due azzurri in gara. Si tratta di Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti. Dopo le discese libere di mercoledì 16 marzo e i supergiganti di giovedì 17 marzo e l’evento a squadra di venerdì 18, appuntamento con la finale dello slalom in questa giornata.

DIRETTA GIGANTE CHOURCHEVEL-MERIBEL, COPPA DEL MONDO 2022: MEDAGLIA AZZURRA?

A combattere per una medaglia nello slalom gigante di sci maschile ci sarà anche Luca De Aliprandini. L’azzurro è reduce dalle Olimpiadi di Pechino 2022, chiuse con due cadute: quella nella seconda manche del gigante e quella nel Team Event contro gli USA. Delusione, dunque, a Pechino, ma anche tanta voglia di far meglio in Coppa del Mondo: “Sono contento di tornare in Italia. Sono stato in Cina tanti giorni e voglio resettare le energie per ripresentarmi a Kranjska Gora al meglio in vista delle finali di Coppa del Mondo”. Con lui, a gareggiare per una medaglia, anche Giovanni Borsotti. I due hanno già corso nel secondo slalom gigante di Kranjska Gora, sfida che vale per la Coppa del Mondo 2021/2022 maschile di sci alpino. Nella gara De Aliprandini ha chiuso decimo a pari merito con lo sloveno Zan Kranjec. 19esima posizione per Giovanni Borsotti. I due proveranno ora a far meglio nella finale di slalom gigante.

DIRETTA GIGANTE MASCHILE CHOURCHEVEL-MERIBEL IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA DI COPPA DEL MONDO 2022

Dove sarà possibile seguire le gare in diretta di Sci gigante maschile valide per le finali di Coppa del Mondo a Courchevel? Lo slalom sci gigante maschile partirà alle 9 di oggi, sabato 19 marzo, con la prima manche. La seconda è prevista alle 12. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su vari canali. Per quanto riguarda la tv pubblica in chiaro, sarà possibile vedere lo sci su Rai2 e RaiSport. Appuntamento inoltre sulle Pay tv Dazn ed Eurosport. La diretta streaming dello slalom gigante sarà disponibile sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.