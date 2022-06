Diretta/ Scozia Armenia streaming video tv: scontro tra outsider (Nations League)

DIRETTA SCOZIA ARMENIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Scozia Armenia, in diretta mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 20.45 presso Hampden Park a Glasgow sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Scontro tra outsider nella Lega B della competizione. La Scozia non è riuscita a coronare il sogno del ritorno in una fase finale di un Mondiale, sconfitta dall’Ucraina nella semifinale dei play off con l’ultima partecipazione scozzese alla Coppa del Mondo che resta dunque quella del 1998 in Francia.

L’Armenia è partita invece bene nella Nations League battendo di misura l’Irlanda nella sfida d’esordio, grazie a una rete di Spertsyan. Una nazionale in crescita quella armena, anche se finora mai davvero competitiva per la qualificazione ad una grande competizione. Quello tra Scozia e Armenia è un incrocio inedito, le due nazionali non si sono infatti mai confrontate finora in una partita ufficiale.

DIRETTA SCOZIA ARMENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Scozia Armenia sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA ARMENIA

Le probabili formazioni della diretta Scozia Armenia, match che andrà in scena ad Hampden Park a Glasgow. Per la Scozia, Steve Clarke schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gordon, Hendry, Cooper, Hickey; Patterson, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn; Armstrong, Adams. Risponderà l’Armenia allenata da Joaquin Caparros con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Yurchenko, Terteryan, Hambardzumyan, Mkoyan, Haroyan, Hovhannisyan, Hovhannisyan, Bayramyan, Grigoryan, Spercjan, Berseghyan, Bičaxčyan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Scozia Armenia, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Scozia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l'eventuale successo dell'Armenia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.25.











