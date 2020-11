Diretta Serbia Scozia/ Streaming video Canale 20: scozzesi pronti a fare la storia

DIRETTA SERBIA SCOZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Serbia Scozia, diretta dall’arbitro Antonio Mateu Lahoz, è la partita in programma oggi, giovedì 12 novembre 2020 tra le mura dello Stadio Rajko Mitic di Belgrado; fischio d’inizio prevosto per le ore 20.45, per la finale dei play off delle qualificazioni agli Europei 2021. E’ sfida bollente quella che si accenderà in terra serba, tra due formazioni della ricchissima tradizione, impazienti di confermarsi nel tabellone della prossima manifestazione continentale, prevista questa estate (se la pandemia non farà saltare di nuovo tutti i piani). Dopo un turno di qualificazione non eccezionale e dei play off invece superati senza patemi, ecco che la nazionale di Clarke è pronta a fare la storia e a conquistare l’ultimo pass di qualificazione. La Scozia manca dalla competizione europea dal Euro’96, ma la squadra dei cardi è davvero ottimista in vista dell’impegno di questa sera, vista anche l’ottima striscia di ben otto risultati utili di fila appena messa alla spalle. Rivale più che temibile la Serbia di Tumbakovic, che quando è in giornata è in grado di far tremare le big più blasonate del continente. Con la diretta tra Serbia e Scozia avremo poi in campo tanti big dei primi campionati europei come ovviamente della Serie A, pronti a brillare: sarà dunque sfida questa da non lasciarci sfuggire.

DIRETTA SERBIA SCOZIA IN STREAMING VIDEO E TV SU CANALE 20: COME SEGUIRE LA PARTITA

Buona notizia per tutti gli appassionati, la diretta tv di Serbia Scozia sarà garantita in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, logicamente numero 20 del telecomando. Di conseguenza, la diretta streaming video di Germania Svizzera sarà garantita sul sito di SportMediaset e anche sull’applicazione gratuita SportMediaset.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SCOZIA

Per le probabili formazioni della diretta tra Serbia e Scozia, big match che vale un biglietto per il prossimo tabellone degli Europei 2021, chiaramente entrambi gli allenatori punteranno solo sui loro titolari più in forma, che magari si sono già messi in mostra anche durante le semifinali di play off. Sarà dunque il 3-5-2- il modulo prediletto da Tumbakovic, che per la sfida di questa sera dovrebbe affidarsi a Djuricic e Mitrovic per l’attacco: a centrocampo saranno confermati invece Maksimovic e Lazovic, ma il laziale Milinkovic Savic pare pronto dalla panchina. Sono infine maglie consegnate nella difesa serba, con il nerazzurro Kolarov accompagnato da Mitrovic e il viola Milenkovic. Spazio al 4-3-3 per le probabili formazioni della Scozia: qui Clarke dovrebbe affidarsi al quartetto O’Donnell, Gallagher, Cooper, Robertson per la difesa, posta naturalmente davanti al numero 1 Marshall. In attacco invece questa sera non dovrebbe mancare Dykes, tra i miglior marcatori della nazionale: al suo fianco ecco anche McBurnie e McGregor.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match non facciamo fatica a consegnare ai padroni di casa il favore del pronostico, anche se ci attendiamo partita ben combattuta Belgrado. Il portale Snai, per l’1×2 del match di qualificazione agli Europei ha dato a 1.65 il successo della Serbia e la quota di 5.25 alla vittoria della Scozia: il pari pagherà la posta a 3.50.



