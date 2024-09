PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO U21: CHI GIOCA A LATINA?

Con le probabili formazioni Italia San Marino U21 andiamo a leggere insieme quali potrebbero essere le scelte di Carmine Nunziata nel ritorno alle qualificazioni agli Europei Under 21 2025: siamo allo stadio Domenico Francioni di Latina e si gioca alle ore 16:45 di giovedì 5 settembre, per gli azzurrini questa partita è decisamente abbordabile visto l’avversario (zero punti, zero gol segnati) ma poi ci sarà la trasferta in Norvegia da non sbagliare, e a ottobre la probabile resa dei conti contro l’Irlanda per evitare di giocare il playoff, e qualificarci subito.

DIRETTA/ Italia Spagna U19 (risultato finale 0-1 dts): azzurrini eliminati dagli Europei 2024 (25 luglio)

Italia che è al comando della classifica nel suo girone, ancora imbattuta; avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più ma rimane comunque padrona del suo destino ed eventualmente favorita dagli incroci di calendario (almeno oggi), ricordiamo che gli ultimi impegni per i ragazzi di Carmine Nunziata erano stati quelli di marzo, con il pareggio casalingo contro la Turchia. Vedremo dunque cosa succederà in campo, nel frattempo possiamo fare una rapida disamina sulle soluzioni del nostro CT leggendo le probabili formazioni Italia San Marino U21.

Formazioni Italia Spagna U19/ Camarda già decisivo in azzurro, oggi... (semifinale Europei 2024, 25 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO U21

LE SCELTE DI NUNZIATA

Nelle probabili formazioni Italia San Marino U21 scopriamo che il modulo utilizzato da Nunziata dovrebbe essere il 4-3-3: in porta c’è Desplanches, davanti a lui a formare la coppia centrale di difesa potrebbe essere risparmiato Diego Coppola (diffidato) dunque spazio eventuale a Giovanni Bonfanti con Pirola, Zanotti a coprire la fascia destra (ma occhio a Savona, già titolare per due volte con la Juventus) e Ruggeri. In mezzo al campo la regia è quella di Prati, le due mezzali allora possono essere Alessandro Bianco e Pisilli sempre ricordandosi delle diffide e comunque di una partita abbordabile, da valutare in questo modo anche il tridente offensivo.

Diretta/ Italia Ucraina U19 (risultato finale 2-3): entrambe passano in semifinale (Europei 2024, 21 luglio)

In questo senso Francesco Pio Espsito, Ambrosino e Raimondo, che forse è il reale favorito, si giocano la maglia da titolare come prima punta; sugli esterni possono andare Baldanzi e Fazzini, i due gioiellini cresciuti nel settore giovanile dell’Empoli che hanno poi preso strade diverse visto che il primo è stato confermato nella Roma, mentre il secondo al momento gioca ancora con gli azzurri di Toscana.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Savona, G. Bonfanti, Pirola, Ruggeri; A. Bianco, Prati, Pisilli; Fazzini, Raimondo, Baldanzi. Allenatore: Carmine Nunziata