PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U21: NUNZIATA STUDIA LE MOSSE!

Siamo all’appuntamento con le probabili formazioni Norvegia Italia U21, partita che per gli azzurrini rappresenta uno snodo fondamentale nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2025: come prevedibile l’Italia U21 ha vinto nettamente contro San Marino, un 7-0 che ci ha tenuto al primo posto nel girone ma attenzione, perché rispetto alla Norvegia (vincente in Lettonia) e all’Irlanda che sfideremo in ottobre abbiamo giocato una partita in più e, per quanto ancora imbattuti, rischiamo seriamente di dover andare allo spareggio se non addirittura rimanere esclusi dalla fase finale del torneo, il che sarebbe una grande delusione.

Carmine Nunziata ha perso qualche pedina importante lungo la strada, ma ha comunque una nazionale che ha tutte le carte in regola per andare a vincere in Norvegia; il pareggio potrebbe non bastare dunque serve presentarsi a Stavanger con l’idea di vincere, poi si vedrà se i punti scialacquati risulteranno determinanti. Per il momento proviamo a studiare le potenziali mosse che i due Commissari Tecnici potrebbero operare nella partita che tra poche ore si gioca alla SR Bank Arena, e dunque leggiamo insieme le probabili formazioni Norvegia Italia U21.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U21: PRONOSTICO E QUOTE

Gli azzurrini sono favoriti secondo i bookmaker, con le probabili formazioni Norvegia Italia U21 possiamo leggere le quote proposte da Oddspedia secondo cui il segno 2 per la vittoria della nostra nazionale ha un valore pari a 2,07 volte quanto messo sul tavolo, mentre il segno 1 che regola l’affermazione della Norvegia U21 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,32 volte la vostra giocata e infine il pareggio, per il quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,60 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U21

LE MOSSE DI JALLAND

Nelle probabili formazioni Norvegia Italia U21 Jan Peder Jalland dovrebbe puntare su scelte molto simili a quelle viste contro la Lettonia: in porta va Tangvik, davanti a lui a formare il quartetto difensivo dovremmo avere Edh e Lovik come terzini con una coppia centrale formata da Ostrom e Hjelde, mentre a centrocampo la regia davanti alla difesa sarà di Aasgaard, che viene insidiato da Mannsverk ma rimane favorito, con due mezzali che sarebbero ancora Hansen Aaroen e Arnstad, quest’ultimo autore del gol importantissimo che ha permesso alla Norvegia di difendere il secondo posto nella classifica del girone.

Nel tridente offensivo ad avanzare la loro candidatura sono in particolar modo Nordas come prima punta e Broholm per l’esterno; restano comunque in vantaggio Jatta e Mvuka, rispettivamente, la Norvegia U21 nel suo reparto avanzato dovrebbe poi essere completata da Orjasaeter che si prenderà il posto come laterale alto a sinistra.

LE SCELTE DI NUNZIATA

Senza Fazzini, Baldanzi e Prati il 4-3-1-2 nelle probabili formazioni Norvegia Italia U21 prevede il ballottaggio tra Ndour e Fabbian per il ruolo di mezzala, va verso la conferma Alessandro Bianco in cabina di regia e con lui dovrebbe giocare anche Edoardo Bove. Fatto il centrocampo, ad avanzare sulla trequarti sarà allora Fabbian che già in passato aveva ricoperto questo ruolo; da valutare poi la possibilità di un cambio anche nella zona offensiva, ma Francesco Pio Esposito è reduce dal poker rifilato a San Marino e dunque dovrebbe esserci, allo stesso modo Gnonto che porta imprevedibilità al reparto e questo significa che Raimondo e Ambrosino partiranno dalla panchina.

Anche per quanto riguarda la difesa dovrebbero esserci poche novità: Desplanches è stato individuato come portiere titolare del nuovo corso anche se nel finale giovedì ha lasciato spazio a Zacchi, davanti a lui ci saranno Ghilardi e Diego Coppola con Pirola che rimane come potenziale alternativa e potrebbe avere la maglia qualora Nunziata decidesse di cambiare (l’altra opzione è Giovanni Bonfanti), in qualità di terzini invece dovrebbero operare Savona a destra e Ruggeri a sinistra, qui attenzione alla candidatura di Zanotti che eventualmente si prenderebbe la maglia a destra.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U21: IL TABELLINO

NORVEGIA U21 (4-3-3): Tangvik; Edh, Ostrom, Hjelde, Lovik; Hansen Aaroen, Aasgaard, Arnstad; Mvuka, Jatta, Orjasaeter. Allenatore: Jan Peder Jalland

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Ghilardi, D. Coppola, Ruggeri; Ndour, A. Bianco, E. Bove; Fabbian; Pio Esposito, Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata