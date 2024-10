PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA U21: CHI GIOCA A TRIESTE?

Andiamo a leggere le probabili formazioni Italia Irlanda U21, partita decisiva per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025: alle ore 18:30 di martedì 15 ottobre lo stadio Nereo Rocco ospita gli azzurrini, la cui ultima gara è stata la fondamentale vittoria in Norvegia (3-0) con la quale il gruppo di Carmine Nunziata si è confermato in testa alla classifica, aumentando il proprio divario sull’Irlanda che invece quattro giorni fa ha pareggiato proprio contro gli scandinavi. Cambia comunque poco: i punti di vantaggio dell’Italia U21 sono tre, e serve un pareggio per evitare i playoff e volare subito alla fase finale degli Europei.

Formazioni Norvegia Italia U21/ Quote, conferme per Bove e Bianco (oggi 10 settembre 2024)

All’andata, giocata a marzo, è infatti finita 2-2: non ci saranno calcoli, l’Italia U21 sarà agli Europei se eviterà la sconfitta mentre l’Irlanda deve appunto prendersi i tre punti. Due risultati su tre a disposizione e una buona tradizione; vedremo come andranno le cose a Trieste, mentre aspettiamo che la partita delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025 prenda il via possiamo sicuramente fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati alla sfida, qui parliamo in particolar modo delle scelte da parte dei due CT e dunque prendiamoci del tempo per analizzare insieme, in modo approfondito, le probabili formazioni Italia Irlanda U21.

Formazioni Italia San Marino U21/ Nunziata farà turnover? (qualificazioni Euro, 5 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA U21

LE SCELTE DI NUNZIATA

Ci sarà qualche modifica nelle probabili formazioni Italia Irlanda U21 rispetto agli impegni di settembre: in difesa non sono in gruppo Diego Coppola e Ruggeri, dunque spazio probabilmente a Giovanni Bonfanti come centrale al fianco di Pirola (in porta andrà Desplanches) mentre Zanotti potrebbe andare ad agire a sinistra lasciando a uno tra Savona, Palestra e Kayode la corsia destra, da valutare perché comunque non mancano le alternative. Così a centrocampo, dove Nunziata potrebbe confermare l’assetto con Edoardo Bove in cabina di regia e le due mezzali che sarebbero Fabbian e Cher Ndour, qui naturalmente restano in ballottaggio anche Casadei e Fazzini.

DIRETTA/ Italia Spagna U19 (risultato finale 0-1 dts): azzurrini eliminati dagli Europei 2024 (25 luglio)

In attacco invece l’Italia U21 dovrebbe affrontare i pari età dell’Irlanda con un trequartista a supporto di due punte; naturalmente il grande favorito è Baldanzi, straordinario protagonista della partita in Norvegia con una tripletta. Resta ovviamente saldo il posto per Francesco Pio Esposito che è il capocannoniere azzurro di queste qualificazioni agli Europei Under 21 2025, a completare il reparto dovrebbe essere Gnonto che potrà svariare sul fronte offensivo, attenzione alla candidatura di Ambrosino mentre la novità potrebbe essere rappresentata da Koleosho, che gioca nel Burnley.

LE MOSSE DI CRAWFORD

Vediamo nelle probabili formazioni Italia Irlanda U21 che le mosse di Jim Crawford potrebbero essere diverse rispetto a quelle dello scorso venerdì: in difesa potrebbe essere tutto confermato con Abankwah, Adegboyega e Garcia MacNulty a fare i centrali a protezione del portiere Brooks, sulle corsie laterali agirebbero ancora Curtis e Roughan (quest’ultimo anche in gol) mentre a centrocampo Phillips rischia il posto sulla pressione di Adeeko, che a quel punto si prenderebbe la maglia al fianco di Healy in un modulo che può agilmente diventare un 3-4-1-2, con due terzini che in realtà si piazzano sulla linea mediana e lasciano Moran a fare il trequartista.

Qui, bisogna valutare le condizioni di Sinclair Armstrong, cinque gol nelle qualificazioni: con lui assente, almeno uno tra Emakhu e Kenny dovrebbe essere in campo dal primo minuto al Nereo Rocco, verosimilmente il posto se lo prenderebbe il secondo – in ballottaggio con O’Mahony – perché a giocare titolare sarebbe anche Rocco Vata, che è una seconda punta e dunque avrebbe bisogno di un attaccante di peso cui girare attorno. Staremo a vedere se saranno effettivamente queste le scelte del Commissario Tecnico dell’Irlanda U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Savona, G. Bonfanti, Pirola, Zanotti; Ndour, E. Bove, Fabbian; Baldanzi; Gnonto, F. Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata

IRLANDA U21 (3-4-1-2): Brooks; Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty; Curtis, Healy, Adeeko, Roughan; Moran; Kenny, Vata. Allenatore: Jim Crawford