Diretta/ Serbia Slovenia streaming video tv: voglia di riscatto (Nations League)

DIRETTA SERBIA SLOVENIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Serbia Slovenia, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadion Rajko Mitić di Belgrado sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Voglia di riscatto dopo le sconfitte che hanno segnato gli esordi di queste due Nazionali in Nations League. La Serbia si è fatta sorprendere in casa dalla Norvegia, un gol di Haaland è stato decisivo con diverse occasioni da gol sprecate dalla formazione serba nel corso del match.

DIRETTA/ Cipro Irlanda del Nord (risultato 0-0) streaming video tv: possesso ospite!

La Slovenia è a sua volta caduta in casa contro la Svezia, partita giocata in maniera poco brillante dalla nazionale allenata da Kek con poca efficacia offensiva e scarsa solidità difensiva da parte della nazionale slovena. Al 7 settembre 2010 risale l’ultima sfida giocata a Belgrado tra Serbia e Slovenia, la sfida terminò con un pareggio col punteggio di 1-1 con gol realizzati da Novakovic e Zigic.

DIRETTA/ Galles Ucraina (risultato 0-0) streaming video tv: Zinchenko ci prova!

DIRETTA SERBIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Serbia Slovenia sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SLOVENIA

Le probabili formazioni della diretta Serbia Slovenia, match che andrà in scena allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado. Per la Serbia, Dragan Stojkovic schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; A. Mitrovic. Risponderà la Slovenia allenata da Matjaz Kek con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Oblak; Mevlja, Bijol, Blazic; Stojanovic, Cerin, Kurtic, Sikosek; Zajc; Sesko, Sporar.

Diretta/ Gibilterra Macedonia del Nord (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Serbia Slovenia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Serbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Slovenia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA