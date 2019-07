Diretta Serbia Svezia/ Streaming video e tv: balcaniche sul velluto? (Europei basket)

Serbia Svezia, in diretta dall’Arena di Belgrado, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 4 luglio: con questa partita si chiude il programma dei quarti di finale degli Europei di basket femminile 2019. La nazionale padrona di casa, campione continentale nel 2015, ha naturalmente i favori del pronostico: nel primo turno ha vinto tutte le partite disputate e, anche se non ha brillato in maniera particolare, ha dato prova di essere ancora una delle squadre con le quali fare i conti. Dall’altra parte però c’è una Svezia che ha fame di vittoria: la sua prima fase non è stata particolarmente scintillante, ma va detto che la nazionale scandinava è arrivata vicina a prendersi il primo posto nel girone (contendendolo alla Francia nella sfida diretta) e poi ha giocato un solidissimo turno intermedio schiantando la Lettonia, che era in casa e sperava di poter fare di più. La diretta di Serbia Svezia sarà dunque una partita particolarmente interessante: aspettando la palla a due, possiamo andare a valutare alcuni dei temi principali legati a questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Svezia è garantita dalla televisione satellitare, che ha l’esclusiva per gli Europei di basket femminile 2019: il canale al quale riferirsi è Sky Sport Arena (numero 204), e tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SERBIA SVEZIA: IL CONTESTO

Quello che una buona parte degli appassionati si aspetta da Serbia Svezia è che le balcaniche volino in semifinale: non solo per il fatto che possano giocare in casa, anche per la differenza di potenziale che sulla carta esiste tra queste due nazionali. La Serbia era inserita in un girone complicato e lo ha superato di slancio, a punteggio pieno anche se ha dovuto penare per battere Bielorussia e Belgio, di fatto dominando soltanto contro la Russia. Alla fine però conta chi è davanti al 40’ minuto e in questo senso le campionesse del 2015 hanno rispettato il pronostico; forse sono lontane dai picchi raggiunti quattro anni fa e dovranno arrangiarsi per arrivare in fondo, ma come detto sono superiori a una Svezia che nel primo turno ha schiantato il Montenegro e tenuto testa alla Francia ma, in mezzo, ha infilato una sconfitta contro la Repubblica Ceca riuscendo a qualificarsi solo in virtù della differenza canestri nella classifica avulsa. La sensazione è che per battere la Serbia servirà un vero e proprio miracolo, ma tutte le partite cominciano dallo 0-0 e dunque non ci resta che valutare quello che succederà.



