Diretta Svezia Lettonia/ Streaming video e tv: sfida equilibrata (Europei basket)

Svezia Lettonia, in diretta dalla Arena Riga della capitale della Lettonia, si gioca alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio (le 18.30 locali) per gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile 2019. La dicitura ottavi a dire il vero non è del tutto corretta: si dovrebbe parlare di spareggi playoff per l’accesso ai quarti, la formula infatti prevedeva che la prima di ogni girone della prima fase accedesse direttamente ai quarti, seconde e terze disputano questo spareggio mentre le quarte sono state eliminate. Svezia Lettonia dunque mette di fronte le scandinave seconde nel girone B e le baltiche padrone di casa, terze nel girone A. La Lettonia però avrà il vantaggio di giocare in casa, aspetto non trascurabile e che potrebbe fare la differenza tra due formazioni che possiamo definire di livello molto simile.

La diretta tv di Svezia Lettonia sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della televisione satellitare che detiene i diritti per trasmettere gli Europei di basket femminile 2019. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai soli abbonati Sky, naturalmente tramite il servizio offerto da Sky Go.

Verso la diretta di Svezia Lettonia, si deve ricordare ancora una volta che il match si annuncia equilibrato, con il fattore campo che potrebbe fare la differenza a Riga. Infatti, la Svezia si è classificata seconda nel girone B ma con una sola vittoria su tre partite, in un gruppo dominato dalla Francia e che poi ha visto tre squadre appaiate a 1-2, con le scandinave che si sono prese la seconda posizione in classifica grazie alla classifica avulsa. Una vittoria e due sconfitte anche per la Lettonia nel girone A, quello dominato dalla Spagna che comunque con le baltiche ha vinto di soli tre punti: terzo posto dunque per le padrone di casa, ma non tutto il male viene per nuocere perché di certo la sfida con la Svezia non sarà di quelle impossibili.



