Diretta/ Seregno Giana Erminio streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA SEREGNO GIANA ERMINIO: IN BALLO C’È LA SALVEZZA!

Seregno Giana Erminio, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Punti pesanti in ballo tra due squadre che stanno provando a giocarsi la salvezza. Il Seregno da neopromossa dopo l’ultimo pareggio in casa della Pro Patria senza reti è salito a quota 16 punti, a +1 dal quintultimo posto e comunque con un buon rendimento considerando le difficoltà di inizio stagione.

E’ penultima a quota 12 punti la Giana Erminio, sicuramente in difficoltà dopo l’ultimo scivolone interno contro il Renate. Il club di Gorgonzola continua a stentare in una stagione in cui sperava di vivere con meno affanni la lotta per non retrocedere. Il problema maggiore della Giana in questo momento è l’attacco con soli 8 gol realizzati nelle prime 15 partite di campionato, peggior attacco del girone A di Serie C.

DIRETTA SEREGNO GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Giana Erminio non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Seregno Giana Erminio, match che andrà in scena al Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Rossi; St Clair, Invernizzi, Vitale, D’Andrea, Zoia; Cocco, Cortesi. Risponderà la Giana Erminio allenata da Oscar Brevi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zanellati; Gulinelli, Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Acella, Ferrari, Vono; Tremolada, D’Ausilio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

