Diretta/ Seregno Pergolettese streaming video tv: obiettivo risalita (Serie C)

DIRETTA SEREGNO PERGOLETTESE: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Seregno Pergolettese, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Le due squadre puntano a risalire in classifica dopo un inizio di stagione problematico. Era prevedibile per il Seregno che si affaccia da matricola alla terza serie: i monzesi hanno vissuto mercoledì scorso il loro primo acuto stagionale in campionato, espugnando il campo del Fiorenzuola e salendo a quota 4 punti in classifica.

Esattamente gli stessi della Pergolettese, che dopo la vittoria interna contro la Pro Sesto ha perso in casa del Sudtirol e poi pareggiato tra le mura amiche contro la Virtus Verona, aggiungendo un altro punto alle sole 3 lunghezze messe alle spalle finora in questa stagione. Per i precedenti tra le due squadre bisogna risalire al campionato di Serie D, al 13 novembre 2016 risale l’ultima sfida a Seregno con vittoria per 1-3 della Pergolettese, mentre il Seregno ha battuto 2-1 la Pergolettese il 10 aprile 2016, ultimo match vinto contro i cremaschi.

DIRETTA SEREGNO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Pergolettese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Seregno Pergolettese, match che andrà in scena al Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Scognamiglio, Borghese, Rossi; Germignani, Invernizzi, Reggio Garibaldi, D’Andrea, Zoia; Jimenez, Cocco. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Soncin, Nava, Lucenti, Lambrughi, Villa; Bariti, Varas, Arini, Morello; Guiu, Fonseca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



