Diretta/ Seregno Pro Sesto streaming video tv: sestesi di ferro (Serie C)

DIRETTA SEREGNO PRO SESTO: DERBY LOMBARDO

Seregno Pro Sesto, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo il cambio di allenatore la Pro Sesto ha ritrovato una solidità che era completamente mancata nella prima parte di campionato. Certo, abbondano ancora i pareggi con i sestesi che hanno bloccato Padova e Juventus U23 dopo la prima vittoria sul campo del Piacenza, ma i lombardi non perdono da cinque partite consecutive e ora sono a un solo punto dal Mantova penultimo.

Da matricola del campionato il Seregno se la sta cavando bene, è arrivata anche la risposta al momento difficile conseguente alla doppia sconfitta contro Juventus U23 e Virtus Verona, con l’importante vittoria ottenuta sul campo dell’Albinoleffe, sulla cara uno dei più difficili del girone. Una vittoria che ha restituito ossigeno alla classifica del Seregno ora di nuovo un punto avanti rispetto al blocco che galleggia al di sopra della zona play out, con 12 punti che sono comunque un buon bottino in avvio di torneo per i brianzoli.

DIRETTA SEREGNO PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Seregno Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Rossi, Borghese, Galeotafiore; Pani, St Clair, Cortesi, Valeau; Invernizzi; Cernigoi, D’Andrea. Risponderà la Pro Sesto allenata da Simone Banchieri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate, Maldini, Caverzasi, Pecorini, Mazzarani; Brentan, Gattoni, Capelli; Ghezzi, Capogna, Scapuzzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



