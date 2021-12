Diretta/ Seregno Triestina (Serie C) streaming video e tv. Alabardati in ascesa

DIRETTA SEREGNO TRIESTINA: IN EQUILIBRIO!

Seregno Triestina, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Gli alabarda sono in ascesa e gli ultimi risultati continuano a perorare le ambizioni della Triestina, con due vittorie negli ultimi impegni contro Pro Vercelli e Giana Erminio. Giuliani ora al quinto posto con 10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite, anche se la Feralpisalò è lontana ancora 6 lunghezze.

Il Seregno resta un passo indietro rispetto al decimo posto e alla zona play off, 1-1 a Piacenza nell’ultima trasferta dei brianzoli che mirano comunque a tenere a distanza di sicurezza la zona play out, con la classifica ancora abbastanza corta e una distanza di 3 sole lunghezze dal quintultimo posto. Il match d’andata del 28 agosto scorso in casa dei brianzoli si è chiuso a reti bianche, con la Triestina che è cresciuta molto dopo una partenza non esaltante in campionato.

DIRETTA SEREGNO TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Triestina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO TRIESTINA

Le probabili formazioni di Seregno Triestina, match che andrà in scena al Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, Rossi, Borghese, Galeotafiore; Gemignani, Jimenez Castillo, Raggio Garibaldi, Valeau; Signorile; Cernigoi, Cocco. Risponderà la Triestina allenata da Christian Bucchi con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Galazzi, Giorico, Crimi, Iotti; Trotta, Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



