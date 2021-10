Diretta/ Seregno Virtus Verona streaming video tv: per guadagnare terreno (Serie C)

DIRETTA SEREGNO VIRTUS VERONA: BRIANZOLI FAVORITI

Seregno Virtus Verona, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Squadre chiamate a guadagnare terreno in classifica, divise da 3 lunghezze al momento. 9 punti per il Seregno, che ha dovuto arrestare la sua marcia nell’ultimo turno di campionato perdendo in casa della Juventus U23 dopo quattro risultati utili consecutivi che avevano portato i brianzoli al di sopra della linea di galleggiamento della zona play off.

La Virtus Verona è invece ancora in attesa della prima vittoria in campionato, unica formazione del girone A ancora a secco di successi. 6 pareggi e 3 sconfitte per ora per la formazione scaligera, ultima “X” ottenuta nello scorso turno di campionato sul campo della Giana Erminio. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato dall’ultima volta avvenuta nel campionato di Serie D 2014/15: in casa del Seregno i due club si sono affrontati per l’ultima volta il 16 novembre 2014, 3-1 il risultato in favore dei brianzoli, mentre a Verona la Virtus riuscì a rifarsi rifilando un poker agli avversari.

DIRETTA SEREGNO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Seregno Virtus Verona di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Seregno Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, Rossi, Borghese, Galeotafiore; Gemignani, Jimenez, St Clair, Valeau; Invernizzi; Cernigoi, D’Andrea. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Giacomel; Mazzolo, Cella, Munaretti, Daffara; Zarpelloni, Hallfredsson, Lonardi; Danti; Marchi, Pittarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



