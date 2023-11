Diretta/ Servette Sheriff streaming video tv: per il terzo posto (Europa League, 9 novembre 2023)

Servette Sheriff, in diretta giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18.45 presso lo Stade de Geneve di Ginevra di Budapest sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata in Transnistria, la sfida in Svizzera sembra decisiva per il terzo posto nel girone alle spalle di Roma e Slavia Praga, per cercare dunque di ottenere almeno il ripescaggio per i play off di Conference League da disputare in febbrario.

Al di là di quello che potrà essere l’esito del match tra capitolini e ceki a Praga, infatti, le prime due partite nel girone hanno segnato un divario abbastanza evidente e Servette e Sheriff sembrano dunque poter puntare al massimo alla terza piazza. Lo Sheriff ha pagato una crisi che ha portato all’esonero dell’allenatore italiano Bordin, momento no anche per gli elvetici in campionato e l’Europa potrebbe essere per il Servette un’importante porta di servizio per nobilitare la stagione.

DIRETTA SERVETTE SHERIFF STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Servette Sheriff potrà essere seguita sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SERVETTE SHERIFF

Le probabili formazioni della diretta Servette Sheriff, match che andrà in scena allo Stade de Geneve di Ginevra. Per il Servette, René Weiler schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline; Stevanovic, Ondoua, Cognat; Bedia, Kutesa. Risponderà lo Sheriff allenato da Roman Pylypchuk con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Koval; Zohouri, Tovar, Kiki, Artunduaga; Badolo, Talal, Joao Paulo, Luvannor; Ricardinho; Amkeye.

SERVETTE SHERIFF LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Servette Sheriff, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Servette con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l'eventuale successo dello Sheriff, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











