Diretta/ Roma Sheriff (risultato 1-0) video streaming tv: subito Lukaku, gol! (14 dicembre 2023)

DIRETTA ROMA SHERIFF (RISULTATO 1-0): LUKAKU!

Inizia la diretta Roma Sheriff, risultato di 1-0 per i giallorossi in virtù del gol di Romelu Lukaku. I giallorossi appaiono sin dai primi minuti a dir poco scatenati e al 2′ Karsdorp va subito vicino all’1-0 con un tiro ad incrociare che finisce fuori di poco. Dalla sinistra la Roma va giù come il burro, grazie anche ad un ispiratissimo Zalewski.

Probabili formazioni Roma Sheriff/ Quote, Lukaku e Zalewski confermati (Europa League, 14 dicembre 2023)

Proprio il numero cinquantanove di Mourinho innesca la rete del vantaggio: l’italo-polacco va via a Apostolakis, guarda in mezzo e trova Lukaku completamente da solo che deve solo appoggiare in porta dopo 11 minuti. Emblematica l’esultanza del belga che prende il pallone e lo porta a metà campo. Se i giallorossi vogliono gli ottavi, devono sperare nel Servette e segnare cinque gol. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Il calcio europeo fa affari con la Russia/ Nel mirino 4 club di Serie A: hanno comprato da società russe

DIRETTA ROMA SHERIFF (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci finalmente pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Roma Sheriff. Il girone G della Europa League cosa ci ha detto nelle precedenti cinque giornate per i giallorossi e per i loro ospiti moldavi? La Roma fino a questo momento ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per un totale logicamente di 10 punti in classifica che sembrano indicare il secondo posto come destinazione quasi certa, mentre la differenza reti è pari a un buonissimo +5, perché la Roma ha segnato nove gol e ne ha incassati solamente quattro finora in Europa League. Musica ben diversa invece per lo Sheriff Tiraspol: il piatto piange, dal momento che la formazione moldava è già eliminata da tutto vantando un solo pareggio e per il resto quattro sconfitte.

Probabili formazioni Roma Sheriff/ Diretta tv: Mou senza Ndicka e Dybala (Europa League, 13 dicembre 2023)

Quindi logicamente ha un solo punto in classifica e una pessima differenza reti (-9), dovuta ai cinque gol segnati ma soprattutto ai ben quattordici già al passivo. Adesso però basta numeri, anche se ci descrivono una sfida molto significativa nel gruppo dei giallorossi: leggiamo le formazioni ufficiali di Roma Sheriff, poi la partita comincia! ROMA (3-5-2): Svilar; Celik; Cristante, D. Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, E. Bove, Aouar, Zalewski; R. Lukaku, Belotti. Allenatore: José Mourinho SHERIFF (4-1-4-1): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Talal; Ngom Mbekeli, Ricardinho, Badolo, Joao Paulo; Ankeye. Allenatore: Roman Pilipchuk (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA SHERIFF STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Roma Sheriff potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

ROMA SHERIFF: MISSIONE PRIMO POSTO!

Roma Sheriff, in diretta giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. La situazione della Roma si è complicata a seguito del pareggio ottenuto nello scorso turno contro il modesto Servette in Svizzera. Il risultato di 1-1 non solo ha impedito alla Roma di conquistare la vittoria, ma ha anche causato il sorpasso dello Slavia Praga in classifica. Quest’ultimo avrà la possibilità di chiudere il Gruppo con un match point decisivo contro il già garantito terzo posto, Servette. Qualora lo Slavia Praga mantenesse la sua posizione, la Roma sarebbe costretta a disputare uno spareggio per accedere ai sedicesimi di finale, con il rischio di affrontare un avversario ostico.

Ora, per la Roma, è essenziale completare con successo l’impegno contro lo Sheriff Tiraspol all’Olimpico e sperare in un risultato favorevole in Repubblica Ceca. Lo Sheriff Tiraspol, squadra moldava, ha avuto difficoltà ad emergere in un Gruppo che si preannunciava difficile fin dall’inizio. Con un unico punto ottenuto grazie al pareggio contro il Servette (1-1), lo Sheriff ha subito una serie di sconfitte, tra cui quella pesante contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca (6-0). Nonostante le sfide incontrate, lo Sheriff Tiraspol continuerà a competere, guardando al prossimo anno quando in Moldavia non ha rivali, guidato dal tecnico russo Pilipchuk.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHERIFF

Le probabili formazioni della diretta Roma Sheriff, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Celik; Belotti, Lukaku. Risponderà lo Sheriff allenato da Roman Pilipchuk con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Koval; Apostolakis, Tovar, Bueno, Artunduaga; Ngom Mbekeli, Talal, Badolo, Joao Paulo; Ankeye, Ricardinho.

ROMA SHERIFF LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Sheriff, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.14, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.75, mentre l’eventuale successo dello Sheriff, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 16.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA