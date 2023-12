Diretta/ Slavia Praga Servette (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Chytil! (14 dicembre 2023)

DIRETTA SLAVIA PRAGA SERVETTE (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Repubblica Ceca la partita tra Slavia Praga e Servette è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Trpisovsky partono bene affacciandosi subito in zona offensiva con una conclusione imprecisa di Chytil intorno al 4′. Ecco le formazioni ufficiali: SLAVIA PRAGA (3-4-3) – Mandous; Vicek, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Wallem; Schranz, Chytil, Jurecka. All.: Trpisovsky. SERVETTE (4-2-3-1) – Frick; Magnin, Vouilloz, Severin, Mazikou; Diba, Ondoua; Stevanovic, Antunes, Bolla; Bedia. All.: Weiler. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SLAVIA PRAGA SERVETTE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Slavia Praga Servette potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Slavia Praga Servette, la partita ci interessa parecchio perché vale per il girone G, che è il gruppo anche della Roma, di conseguenza analizziamo il rendimento di cechi e svizzeri fino a questo momento nella Europa League 2023-2024. Lo Slavia Praga è vicinissimo al primo posto, infatti il cammino europeo della formazione della capitale ceca è stato eccellente fino a questo momento, con 12 punti in classifica che sono evidentemente il frutto di quattro vittorie e una sconfitta in cinque partite giocate, con tredici gol segnati e solo quattro incassati, per una differenza reti pari a +9 per l’attuale capolista del gruppo.

Il Servette è invece già matematicamente terzo con 5 punti, frutto finora di una vittoria, due pareggio e altrettante sconfitte; cammino non del tutto negativo, anche se per il Servette la differenza reti è un pessimo -5, dovuto ai quattro gol segnati e soprattutto ai ben nove già incassati dagli elvetici. Finora i numeri, che possono essere molto interessanti: adesso tuttavia è meglio cedere la parola al campo, perché inizia la diretta di Slavia Praga Servette! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

Slavia Praga Servette, in diretta giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18.45 presso la Fortuna Arena di Praga sarà una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Match point della formazione ceka che, dopo la vittoria riacciuffata all’ultimo secondo in casa dello Sheriff, si è messa in pole position per ottenere ai danni della Roma la prima posizione in classifica. Ceki sicuramente primi con una vittoria, in caso di pareggio dovranno sperare che i giallorossi non vincano con più di quattro gol di scarto la sfida con lo Sheriff.

La corsa al primo posto della Roma si è complicata proprio per l’ultimo pareggio in casa del Servette: un punto fondamentale per la formazione svizzera che si è presa così la matematica certezza di continuare il proprio cammino europeo nei play off di Conference Ligue. Il club di Ginevra ha dimostrato di non poter competere per i primi due posti nel girone ma strada facendo si è dimostrata più competitiva, anche se arriva a quest’ultima partita senza stimoli di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA SERVETTE

Le probabili formazioni della diretta Slavia Praga Servette, match che andrà in scena alla Fortuna Arena di Praga. Per lo Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorley, Dumitrescu; Jurecka; Van Buren, Chytil. Risponderà il Servette allenato da René Weiler con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Frick; Tsunemoto, Severin, Rouiller, Baron; Stevanovic, Ondua, Cognat, Bolla; Kutesa, Bedia.

SLAVIA PRAGA SERVETTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Slavia Praga Servette, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Slavia Praga con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Servette, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











