Video/ Slavia Praga Servette (4-0) gol e highlights: doppietta di Chytil! (Europa League 14 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SLAVIA PRAGA SERVETTE: LA SINTESI

Alla Fortuna Arena lo Slavia Praga supera il Servette per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Trpisovsky partono bene affacciandosi subito in zona offensiva con una conclusione imprecisa di Chytil intorno al 4′. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 15′ grazie alla rete messa a segno da Doudera, autore di un colpo di testa vincente sul preciso cross dalla sinistra di Jurecka. Il raddoppio arriva al 25′ per merito di Schranz, su assist di Wallem, e Chytil cala il poker tra il 30′, con l’aiuto di Doudera, ed il 45’+1′ per la doppietta personale.

Nel secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre scese in campo dopo il cambio per infortunio di Dorley con Hromada al 35′, gli ospiti guidati dal tecnico Weiler suonano la carica al 51′ con un tiro di Mazikou respinto da un difensore e sul fronte opposto Doudera non inquadra invece il bersaglio al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro non si registrano ulteriori azioni realmente degne di nota su entrambi i lati d’attacco.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro scozzese Nick Walsh ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Diba e Stevanovic tra gli svizzeri. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della fase a gironi della competizione continentale permettono allo Slavia Praga di salire a quota 15 nella classifica del girone G dell’Europa League, chiudendo in vetta davanti alla Roma, mentre il Servette non si muove, restando fermo a 5 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SLAVIA PRAGA SERVETTE: IL TABELLINO

Slavia Praga-Servette 4 a 0 (p.t. 4-0)

Reti: 15′ Doudera(P); 25′ Schraz(P); 30′, 45’+1′ Chytil(P).

Assist: 15′ Jurecka(P); 25′ Wallem(P); 30′ Doudera(P).

SLAVIA PRAGA (3-4-3) – Mandous; Vicek, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Wallem; Schranz, Chytil, Jurecka. All.: Trpisovsky.

SERVETTE (4-2-3-1) – Frick; Magnin, Vouilloz, Severin, Mazikou; Diba, Ondoua; Stevanovic, Antunes, Bolla; Bedia. All.: Weiler.

Arbitro: Nick Walsh (Scozia).

Ammoniti: 22′ Diba(S); 37′ Stevanovic(S).

