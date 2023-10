DIRETTA/ Sestri Levante Juventus U23 (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA SESTRI LEVANTE JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Sestri Levante Juventus U23 sta per cominciare: cosa ci possono dire su queste due formazioni le rispettive statistiche nel girone B di Serie C? Per la matricola Sestri Levante è un’avventura difficile, infatti nelle prime sei giornate ci sono una vittoria ma anche ben cinque sconfitte per appena 3 punti in classifica e una differenza reti che dice -5 per i liguri, che hanno infatti segnato solo due gol a fronte dei sette finora incassati.

Va meglio ma non troppo la Juventus U23, che infatti vanta 6 punti in classifica con due vittorie ma anche quattro sconfitte, di conseguenza la differenza reti è negativa anche per la seconda squadra bianconera (-2), che ha otto gol all’attivo ma anche dieci al passivo. Fin qui abbiamo analizzato i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Sestri Levante Juventus U23: la parola quindi passa subito al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SESTRI LEVANTE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sestri Levante Juventus U23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sestri Levante Juventus U23 in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SESTRI LEVANTE JUVENTUS U23: LIGURI CON IL PEGGIORE ATTACCO

La diretta Sestri Levante Juventus U23, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone B. Situazioni di classifica non idilliache per le due formazioni: i liguri, infatti, occupano la penultima posizione con soli tre punti all’attivo e il peggiore attacco del girone insieme al Pineto con appena due reti segnate. Un po’ meglio i bianconeri che, con due vittorie consecutive contro Ancona e Recanatese seguite dalla sconfitta contro la capolista Torres, si sono portati a quota sei in classifica.

SESTRI LEVANTE JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sestri Levante Juventus U23, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. In casa rossoblù probabile il forfait di Raggio Garibaldi, pronto al suo posto Gala. Per i bianconeri di mister Massimo Brambilla, invece, dubbi legati alle condizioni di Savona che potrebbe lasciare spazio a Citi.

SESTRI LEVANTE JUVENTUS U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Sestri Levante Juventus U23 danno per favorita la squadra bianconera con il segno 2 proposto a 2.30. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’undici ligure è dato a 2.95 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

