Video/ Juventus U23 Torres (0-1) gol e highlighst: sesta vittoria di fila per i sardi (1 ottobre 2023)

La Torres continua a sorprendere e vince la sesta gara di fila sul campo della Juventus U23 grazie a Liviero. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Giorico crossa per Scotto, il colpo di testa colpisce il palo esterno! Fabbriani mette in mezzo per Fischnaller che manca di un soffio il tocco vincente. Scotto calcia bene, ancora Daffara protagonista con un pregevole intervento. Turicchia per Guerra, esce con i tempi giusti Zaccagno e blocca. Termina la prima frazione.

Muharemovic calcia dai 25 metri e sfiora il palo. Mastinu per Fischnaller, Daffara blocca. Infortunio per Savona, dentro i sanitari. Liviero! La sblocca la Torres! Muharemovic liscia la sfera, Liviero controlla in area e porta avanti i suoi! Kujabi si prende il secondo giallo e viene espulso! Resta in dieci la Torres! Anghelè per Nonge in area, tiro a botta sicura con Zaccagno che compie una grandissima parata. Termina al Moccagatta, vince la Torres.

IL TABELLINO DI JUVENTUS U23 TORRES

Rete: 74′ Liviero

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi (46′ Perotti), Comenencia (71′ Hasa), Damiani (80′ Anghelè), Salifou, Turicchia; Guerra (62′ Mbangula), Cerri (71′ Nonge). All. Brambilla. A disp. Scaglia, Ntenda, Citi, Maressa, Valdesi, Doratiotto

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Idda, Dametto; Zecca, Giorico, Kujabi, Liviero; Mastinu (66′ Ruocco); Fischnaller (89′ Masala), Scotto. All. Greco. A disp. Garau, Pelamatti, Lora, Cester, Siniega, Menabo, Nunziatini, Sanat, Pinna, Goglino, Verduci

Arbitro: Luongo di Napoli

Espulso: 75′ Kujabi (doppia ammonizione, primo giallo al 42′)

