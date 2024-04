DIRETTA/ Sestri Levante Vis Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: via alla partita! (21 aprile 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Evidenziare i trend nel calcio ci porta a capire cosa funziona o cosa no nelle compagini e faremo lo stesso per la diretta di Sestri Levante Vis Pesaro, una sfida che vede la formazione ospite essere in striscia negativa di ben 6 partite e dove ha tenuto una media go, di solo 0,75 reti per partita. Un dato un po’ basso se messo in combinazione con il vantaggio al primo tempo, che vede i marchigiani vincere nei primi quarantacinque minuti di gioco nel 26% delle occasioni, questo dato però è più basso per i padroni di casa: i liguri solo nel 17% dei match disputati fino ad ora (che sono tanti) riescono ad essere in vantaggio in quel momento.

Video/ Ancona Sestri Levante (3-1) gol e highlights: punti salvezza per Boscaglia (Serie C, 14 aprile 2024)

Detto ciò vediamo quando vengono segnati questi gol: il 28% delle reti della squadra di casa arriva nella fase centrale del primo tempo, mentre negli ultimi minuti della stessa frazione è la Vis Pesaro a farne con il 23% del computo totale delle reti segnate nell’arco della stagione. Numeri molto interessanti che vedremo se saranno rispettati o meno nel corso dei prossimi novanta minuti, la diretta di Sestri Levante Vis Pesaro sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Ancona Sestri Levante (risultato finale 3-1): vincono i marchigiani (14 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA SESTRI LEVANTE VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se desideriamo collegarci alla diretta Sestri Levante Vis Pesaro per vederla dalla nostra abitazione è possibile e facile: basterà essere in possesso di un abbonamento Sky e collegarsi al canale 251. Ma non è finita, potrete seguire da qualunque posto vi troviate la diretta Sestri Levante Vis Pesaro in streaming video tv su Sky go o su NowTv.

SESTRI LEVANTE VIS PESARO: UN MATCH PER LA SALVEZZA!

Sfida importante per la zona retrocessione quella che andremo a vedere in questa diretta di Sestri Levante Vis Pesaro, valida per la 37esima giornata di Serie C con l’ora X fissata per oggi 21 aprile alle 16,30. I liguri arrivano a questo match dopo due sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare in zona retrocessione, occupando attualmente il quindicesimo posto in classifica.

Diretta/ Rimini Vis Pesaro (risultato finale 1-0): Ubaldi la ribalta! (7 aprile 2024)

L’ultima sconfitta è stata per 3-1 contro l’Ancona, e la squadra cercherà di invertire il trend negativo per uscire dalla zona pericolosa. I marchigiani si trovano al diciottesimo posto, ma vengono da una vittoria convincente per 1-0 contro il Perugia.

SESTRI LEVANTE VIS PESARO: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo ora le probabili formazioni della diretta di Sestri Levante Vis Pesaro: per i liguri, ci si aspetta che Omoregbe guidi l’attacco con la sua possenza fisica. Il giocatore è stato autore di un gol nell’ultima uscita e sarà determinante per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Per la Vis Pesaro, si prevede che lo spazio sia dato a Neri, difensore con il vizio del gol da calcio d’angolo. Il giocatore sarà una minaccia costante sulle palle inattive e potrebbe essere una risorsa importante anche in fase difensiva.

SESTRI LEVANTE VIS PESARO, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote della diretta di Sestri Levante Vis Pesaro sul sito della Sisal: la vittoria dei padroni di casa liguri è fissata a 2,5 mentre il pareggio a 2,8. La vittoria della formazione ospite marchigiana ha una posta alta di 3,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA