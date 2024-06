DIRETTA SETTECOLLI 2024/ Video streaming Rai: le due stelle della nostra rana (oggi 22 giugno)

DIRETTA SETTECOLLI 2024: LE STELLE DELLA RANA

Presentando il programma odierno per la diretta del Settecolli 2024, abbiamo naturalmente citato anche le due finali dei 50 rana, che vedranno in azione Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi. Dobbiamo ricordare che, essendo questo l’anno olimpico, la distanza breve in questo momento ha finalità soprattutto di passaggio, dal momento che ai Giochi ci saranno solo i 100 (oltre ai 200), però le aspettative sono comunque alte su queste due stelle del nostro nuoto. Nicolò Martinenghi è una garanzia di rendimento in tutte le grandi rassegne internazionali, anche a Doha ha ottenuto un doppio argento mondiale sia sui 50 sia sui 100 rana e Roma naturalmente gli ricorda la doppietta d’oro ottenuta agli Europei del 2022 proprio in questa piscina.

Sappiamo invece che la carriera di Benedetta Pilato è fatta di qualche alto e basso in più, ma quando la pugliese è in forma gli alti sono meravigliosi, in particolare il punto di riferimento resta la straordinaria stagione 2022. Mancano ormai solamente cinque settimane alle Olimpiadi, i riscontri del Settecolli 2024 saranno quindi fondamentali per Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL SETTECOLLI 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE

La fascia delle finali sarà coperta dalla diretta tv del Settecolli 2024 in chiaro, perché a partire dalle ore 17.55 ci sarà il collegamento su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando. Questo di conseguenza significa che sarà visibile per tutti il Settecolli 2024 anche in diretta streaming video, naturalmente tramite il sito di Rai Play o la relativa applicazione.

ECCO LA SECONDA GIORNATA A ROMA!

Già ieri non sono mancate le emozioni, ma certamente molte altre ce ne saranno con la diretta del Settecolli 2024 anche oggi, sabato 22 giugno, perché il classico appuntamento nella piscina del Foro Italico a Roma cade a un mese dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 e allora è di fatto la prova generale per la Nazionale italiana di nuoto, con tutte le sue stelle a rendere luminosa la diretta del Settecolli 2024, ma anche per tanti campioni stranieri. Il dato è particolarmente interessante se si pensa che la LEN ha piazzato gli Europei in questo stesso periodo quando il Settecolli 2024 era già stato collocato nel calendario internazionale, spingendo l’Italia a partecipare alla rassegna continentale solo per le gare in acque libere.

Una situazione decisamente anomala nel già sovraffollato calendario del nuoto post-Covid, che già a febbraio ci aveva proposto una anomala edizione invernale dei Mondiali in vasca lunga, ma un dato che nobilita la diretta del Settecolli 2024 è che pure molti stranieri di primissimo livello abbiano deciso di privilegiare il meeting di Roma, che ha quindi un cast di partecipanti davvero eccellente nonostante la contemporaneità con gli Europei. Tutto questo ci ha permesso di capire l’importanza tecnica dell’edizione del Settecolli 2024, ma adesso è giunto il momento di scoprire che cosa succederà oggi nella meravigliosa piscina del Foro Italico di Roma.

DIRETTA SETTECOLLI 2024: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DEL GIORNO

La diretta del Settecolli 2024 ci terrà dunque compagnia dalle ore 18.00 circa, preceduta da alcune finali C. Quando si comincerà a fare sul serio, il primo titolo in palio sarà quello dei 100 farfalla femminili, seguiti dai 200 farfalla maschili e poi in rapida successione anche dai 100 dorso femminile e dai 50 dorso maschili, ricordando che ogni gara prevederà la disputa della finale B e immediatamente a seguire della finale A, con i nuotatori più veloci e che prevedibilmente dovrebbero stabilire i tempi migliori.

Attorno alle ore 19.00 avremo le finali dei 400 misti sia al femminile sia al maschile, poi entrerà in scena la velocità perché avremo un’altra doppietta ma con i 100 sl, sia per le donne sia per gli uomini. Tantissime gare di alto livello quindi ci attendono, soprattutto pensando ai campioni più celebri del nuoto italiano, come coloro che animeranno le ultime quattro finali del giorno per la diretta del Settecolli 2024, cioè i 50 rana sia al femminile sia al maschile e in conclusione gli 800 sl, anche in questo caso sia per le donne sia per gli uomini.

