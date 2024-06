DIRETTA SETTECOLLI 2024/ Video streaming Rai: la parola al d.t. Cesare Butini (oggi 21 giugno)

DIRETTA SETTECOLLI 2024: PARLA BUTINI

Si avvicinano le prime finali per la diretta del Settecolli 2024, e allora bisogna ricordare che a questa manifestazione l’Italia si è presentata con due formazioni distinte: la prima che viene denominata formazione “A” e l’altra che è composta dagli Under 23. Il motivo lo ha spiegato Cesare Butini, ormai da tanti anni Direttore Tecnico del nuoto di casa nostra: l’obiettivo, ha detto, è quello di “coniugare le esigenze dettate dalle necessità di completare la squadra olimpica per Parigi 2024 e di favorire la crescita tecnica degli atleti più giovani”, dunque sarà duplice il lavoro che la nostra federazione svolgerà in questo Settecolli 2024.

A margine della spiegazione delle due squadre, Butini si è anche soffermato sull’evento in sé e per sé, facendo riferimento ai tanti atleti stranieri che vi prenderanno parte, alcuni sicuri di partecipare alle Olimpiadi e altri che invece cercheranno qui la loro qualificazione. “Mi aspetto significativi riscontri cronometrici e indicazioni utili per completare la squadra per Parigi”. Questo, ha aggiunto Butini, perché gli atleti non devono avere le Olimpiadi come aspirazione massima ma dovranno andarci per nuotare al massimo delle loro possibilità. Ecco perché il Direttore Tecnico vuole una squadra di forza e carattere, con atleti “pronti a dare il massimo in vasca per sé e per il gruppo”. Dunque, staremo a vedere cosa succederà nella diretta del Settecolli 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL SETTECOLLI 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Possiamo dire che la diretta tv del Settecolli 2024 riguarderà soltanto le finali A e B: dunque, l’appuntamento per oggi sarà a partire dal pomeriggio e per la precisione dalle ore 18:00, a seguire le gare di questa manifestazione sarà Rai Sport HD che trovate al numero 58 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, sarà chiaramente possibile assistere al Settecolli 2024 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti avere a disposizione PC, tablet o smartphone con i quali visitare il sito di Rai Play o attivare la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL SETTECOLLI 2024

SI APRE LA RASSEGNA!

La diretta del Settecolli 2024 si apre venerdì 21 giugno, e ci terrà compagnia per tre giorni sino alla domenica: un appuntamento classico che oggi partirà già alle ore 9:00 della mattina, poi la sessione pomeridiana con le finali. Bisogna dire che il Settecolli 2024 sarà il vero apripista delle Olimpiadi: gli italiani hanno “disertato” gli Europei di nuoto a Belgrado perché piazzati in questi giorni, abbiamo visto azzurri solo nelle acque libere (peraltro con ottimi risultati) e dunque sarà questo il vero evento per i nostri colori in vista dei Giochi di Parigi.

Non solo, perché in realtà alla diretta del Settecolli 2024 parteciperanno anche tanti atleti europei di primo livello che hanno scelto la kermesse di casa nostra snobbando gli Europei: questo è sicuramente un dato molto interessante, ma adesso in vista della diretta della prima giornata possiamo appunto andare a scoprire quali saranno le finali del giorno con la diretta del Settecolli 2024, perché già oggi ovviamente saranno assegnate le prime medaglie.

DIRETTA SETTECOLLI 2024: LE FINALI DEL GIORNO

La sessione pomeridiana nella diretta del Settecolli 2024 si apre oggi alle ore 18:04, di fatto: prima sono previste alcune finali C, la prima di categoria massima sarà quella del dorso maschile che inaugurerà la corsa alle medaglie in questa kermesse. Seguirà poi quella dei 50 dorso femminile, poi intorno alle ore 18:25 una delle prove più attese che sarà quella dei 400 stile maschili, dieci minuti più tardi toccherà nuovamente alle donne e sempre nello stile libero, ma stavolta con i 200.

Ancora, scorrendo il calendario del venerdì al Settecolli 2024, ecco la finale dei 100 rana maschili e poi quella della stessa gara al femminile, quindi i 100 farfalla degli uomini e i 50 delle donne, il programma è naturalmente fitto perché tutto concentrato in tre giorni. Alle ore 19:34 parte la finale dei 50 stile maschili, a chiudere la giornata ecco la 1500 stile femminili. Speriamo sia ovviamente un buon momento per l’Italia, lo scopriremo tra poco con la diretta del Settecolli 2024.











