Diretta SG City Nova Mantova/ Streaming video tv: la “prima” (Serie C)

DIRETTA SG CITY NOVA MANTOVA: DATA STORICA PER I GIALLOVERDI

SG City Nova Mantova, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la 1^ giornata del girone A del campionato di Serie C. Si tratta della prima volta in terza serie per la compagine gialloverde, che nel giro di cinque anni è passata dalla Seconda Categoria all’ex Lega Pro. Di fronte una compagine ambiziosa, guidata da un bomber del calibro di Monachello.

Il SG City Nova ha stravinto il girone B di Serie D: 82 punti raccolti in 38 partite, frutto di 25 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Niente da fare per le altre compagini, da Legnano e Casatese, e ora i gialloverdi puntano a togliersi soddisfazioni anche in Serie C. Il Mantova, invece, punta a migliorare la prestazione della passata stagione, che ha visto i biancorossi salvi all’ultima giornata.

DIRETTA SG CITY NOVA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA MANTOVA

Ci sono ancora dei dubbi da risolvere per le probabili formazioni della diretta SG City Nova Mantova, al via tra pochi minuti. Il tecnico dei padroni di casa, Andrea Ciceri, sembra orientato a proporre l’undici sperimentato nelle ultime uscite amichevoli: Sposito, Zanon, Serbouti, Bruzzone, Anastasia, Pedone, Miracoli, Qeros, Zugaro, Metlika, Fusi. Per quanto riguarda il Mantova, mister Nicola Correnta va sul sicuro e punta sui suoi fedelissimi, a partire da bomber Monachello: Chiorra, Pinton, Silvestro, Matteucci, De Francesco, Iotti, Pierobon, Gerbaudo, Monachello, Procaccio, Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizzate le probabili formazioni del match, è il momento di conoscere le quote per le scommesse della diretta SG City Nova Mantova. Si profila un match molto equilibrato secondo gli esperti del settore. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dai bookmakers di Eurobet: la vittoria dei padroni di casa è data a 2,55, il pareggio è quotato 2,85, mentre il trionfo della compagine ospite è dato a 2,85. Passiamo adesso le quote relative al numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,35. Infine, il Gol quotato a 1,95 e il No Gol quotato 1,75.











