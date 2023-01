Diretta/ SG City Nova Renate, streaming video tv: derby caldo (Serie C)

DIRETTO SG CITY NOVA RENATE: IN EQUILIBRIO

SG City Nova Renate, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Una sfida tutta lombarda che mette in palio punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi.

Il SG City Nova è situato al quindicesimo posto con 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi e undici sconfitte. I gialloverdi sono reduci da due sconfitte di fila, l’ultima per 2-1 sul campo del Mantova. Il Renate, invece, è situato al sesto posto con 33 punti, raccolti grazie a nove vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Due successi di fila per i nerazzurri: 3-0 contro l’Arzignano e 1-0 contro il Novara.

SG CITY NOVA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Renate non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di SG City Nova Renate sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA RENATE

Quasi tutto deciso per le probabili formazioni della diretta SG City Nova Renate, andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori. Partiamo dalla comapgine gialloverde, in campo con il 4-3-3: Sposito, Baggi, Bruzzone, Pascali, Zanon, Fusi, Guerrini, Morosini, Anastasia, Cogliati, Qeros. Passiamo adesso ai nerazzurri, in campo con lo stesso modulo di gioco: Drago, Anghileri, Menna, Silva, Possenti, Marano, Esposito, Baldassin, Ghezzi, Maistrello, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta SG City Nova Renate. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del SG City Nova è a 2,70, il pareggio è dato a 2,90, mentre il successo del Renate è a 2,75. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,15. Infine l’equilibrio di Gol e No Gol, rispettivamente 1,82 e 1,90.

