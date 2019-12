Diretta Shakhtar Atalanta primavera/ Streaming video: big match per la Youth League

Shakhtar Atalanta primavera, diretta dall’arbitro Rade Obrenovic, è la partita in programma oggi, mercoledi 11 dicembre 2019, prevista tre ke mura del FC Metalist Training Ground di Vysokly: fischio d’inizio fissato per le ore 11,00 italiane. Sesta e ultima giornata per il girone C della Youth league: ecco dunque la diretta tra Shakhtar e Atalanta primavera, che vedrà però oggi protagonisti in terra ucraina due club dagli obbiettivi e aspettative ben differenti. Già alla vigilia di tale incrocio infatti i giovani della Dea hanno già in mano il biglietto per il passaggio del turno: avendo anche vinto contro la Dinamo Zagabria, la squadra di Brambilla fatica a dubitare pure di non chiudere il torneo da prima del girone. Altro genere di attese per i padroni di casa che invece ormai disperano di passare il turno: lo Shakhtar infatti approda al match di oggi registrando solo l’ultima posizione in classifica, con appena due punti e nessun successo rimediato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Atalanta Primavera di UEFA Youth League non sarà purtroppo disponibile, anche se avremo da palinsesto una differita in chiaro su Canale 20 alle ore 16.00. La partita sarà però visibile in diretta streaming video via internet: gli appassionati potranno seguire il match collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Mediaset Play.

DIRETTA SHAKHTAR ATALANTA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante la poca posta in gioco, Brambilla vorrà far brillare i suoi in questa trasferta ucraina, e darà spazio ad alcuni titolari. Ecco che per le probabili formazioni della diretta Shakhtar Atalanta primavera, la Dea sarà in campo con il 4-3-3, che vedrà Piccoli (doppietta nel turno di andata) in attacco in compagnia di Cambiaghi e Traorè, mentre in mediana non temono di non trovare spazio Cortinovis e Da Riva e Gyabuasa. In difesa per i nerazzurri non mancheranno poi Brogni, Guth, Okoli e Bergonzi. Per lo Shakhtar, oggi padrone di casa ecco invece dal primo minuto uno speculare 4-3-3 con in difesa Kozik, Muravskyi, Yakuba e Drambayen. In mediana sarà invece spazio per Kryskiv, Hurov e Sudakov, ma toccherà al trittico Ocheretko-Bondarenko-Mudryk agire come titolari in attacco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA