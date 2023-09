Diretta Shakhtar Donetsk Porto/ Risultato live, streaming video: ad Amburgo (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK PORTO: DUE SQUADRE IMBATTUTE IN CAMPIONATO

La diretta Shakhtar Donetsk Porto, in programma mercoledì 19 settembre alle ore 21:00, racconta del debutto europeo stagionale sia per gli ucraini che per i portoghesi. Gli arancioneri hanno iniziato molto bene in campionato vincendo 4 partite su 5 e pareggiando solamente la seconda giornata contro lo Kryvbas. Per i drammatici fatti che riguardano l’invasione russa la gara non si giocherà in Ucraina bensì in campo neutro, più precisamente al Volksparkstadion di Amburgo.

Diretta/ Feyenoord Shakhtar (risultato finale 7-1): dominio biancorosso!

Anche il Porto è ancora imbattuto in campionato con lo stesso score degli euro-rivali: quattro successi e un pareggio in cinque match fin qui disputati. L’unica X è arrivata in una maniera clamorosa: gol dell’Arouca all’83’, rigore sbagliato dal Porto al quindicesimo di recupero della ripresa e rete del definitivo pareggio al diciannovesimo di recupero, praticamente al 109esimo. Oltre al campionato, il Porto ha già giocato un’altra competizione ovvero la Supercoppa di Portogallo, perso 2-0 contro il Benfica grazie ai gol di Di Maria e Musa in una partita condita da dodici cartellini gialli e un’espulsione.

INTER QUALIFICATA AI QUARTI DI FINALE/ Champions League, 0-0 col brivido con il Porto

DIRETTA TV SHAKHTAR DONETSK PORTO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Shakhtar Donetsk Porto sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport (canale 257). L’emittente televisiva richiede un abbonamento al pacchetto Sport per vedere tutte le partite del calcio europeo, compresa naturalmente la UEFA Champions League.

La diretta streaming di Shakhtar Donetsk Porto è trasmessa unicamente sull’applicazione Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer.

SHAKHTAR DONETSK PORTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Shakhtar Donetsk Porto vedono gli ucraini scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Riznyk, difesa composta da Konoplya, Rakitskyy, Lemkin e Azarov. In mediana troviamo le qualità di Stepanenko e Kashchuk mentre sulla trequarti Kryskiv, Sudakov e Zubkov supporteranno Sikan, unica punta.

Diretta/ Porto Inter (risultato finale 0-0): nerazzurri ai quarti di finale!

Risposta del Porto col 4-2-2. Tra i pali Diogo Costa protetto ulteriormente da João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell. Jaime e Galeno agiranno da esterni con Varela e Nico González ad occupare la zona nevralgica del campo. Davanti il tandem Taremi-Fran Navarro.

SHAKHTHAR DONETSK PORTO (4-2-3-1): Riznyk; Konoplya, Rakitskyy, Lemkin, Azarov; Stepanenko, Kashchuk; Kryskiv, Sudakov, Zubkov; Sikan.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell; Jaime, Varela, Nico González, Galeno; Taremi, Fran Navarro.

SHAKHTAR DONETSK PORTO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Shakhtar Donetsk Porto vedono favorita la squadra ospite a 1.70. Secondo bet365, il successo ucraino è dato a 4.75 mentre la X relativa al pareggio a 3.60.

Sulla carta, stando a quanto mostrato dai bookmakers, si prospetta un match con vari gol. Infatti non è un caso che l’Over 2.5 sia dato a meno dell’Under (1.72 contro 2.10) così come il segno Gol a 1.70 sia più basso dell’esito opposto a 2.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA