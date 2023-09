DIRETTA/ Sheriff Roma (risultato 0-0) video streaming tv: via con Lukaku e El Shaarawy! (21 settembre 2023)

DIRETTA SHERIFF ROMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Sheriff Roma: qualche numero sulla squadra giallorossa prima dell’esordio in Europa League. La Roma ha iniziato la sua stagione in maniera negativa: dopo tre giornate aveva un solo punto, frutto del pareggio interno contro la Salernitana per poi perdere a Verona e in casa contro il Milan. Il 7-0 all’Empoli potrebbe essere stato il punto di svolta in Serie A, e in generale nell’annata; al momento la squadra di José Mourinho ha segnato 11 gol ma appunto sette di questi in una sola partita, soprattutto quello che preoccupa è il fatto di averne incassati sei nei primi tre turni, sempre due in ogni gara. Sarà allora interessante scoprire cosa succederà in campo nel corso di questo match in Transnistra.

La Roma ha tutto per superare da prima della classe questo girone di Europa League e accedere direttamente agli ottavi, ma lo dovrà dimostrare. Noi per ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti: ecco le formazioni ufficiali, la diretta di Sheriff Roma può davvero cominciare! SHERIFF (4-3-3): Koval; Tovar, Kiki, Garananga, Artunduaga; Zohouri, Ademo, Joao Paulo; Ankeye, Talal, Ngom Mbekeli. Allenatore: Roberto Bordin ROMA (3-5-2): Svilar; Ndicka, G. Mancini, D. Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Aouar, Zalewski; El. Shaarawy, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TV SHERIFF TIRASPOL ROMA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sheriff Tiraspol Roma sarà visibile sia su Sky che su DAZN come tutte le partite di UEFA Conference League della stagione 2023/2024. Naturalmente bisognerà essere dotati di abbonamento sia per l’emittente televisiva, più precisamente in questo caso al pacchetto Sport, sia al servizio streaming.

La diretta streaming di Sheriff Tiraspol Roma verrà dunque trasmessa su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer così come sull’applicazione di DAZN che oltre ai già citati sistemi di visualizzazione si aggiunge la possibilità di assistere all’evento su console.

SHERIFF TIRASPOL ROMA: MOURINHO APRE IN TRANSNISTRIA!

La diretta Sheriff Tiraspol Roma, in programma giovedì 21 settembre alle ore 18:45, racconta dell’esordio europeo da parte dei giallorossi. Contro la squadra di Mourinho ci saranno i moldavi, alla seconda partecipazione consecutive nella seconda competizione europea per importanza. Lo Sheriff, capace qualche anno fa di battere il Real Madrid in casa in Champions League, è ora pronta ad ospitare la Roma con un record stagionale di sole vittorie in casa in tutte le competizioni.

La Roma aveva iniziato in maniera molto negativa il campionato con appena un punto di tre giornate dopo aver pareggiato con la Salernitana e perso con Verona e Milan. Nell’ultimo turno di Serie A però i giallorossi hanno inflitto una roboante vittoria all’Empoli per 7-0, scacciando gli incubi passati e sperando di poter ripartire da questa goleada.

DIRETTA SHERIFF TIRASPOL ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sheriff Tiraspol Roma vedono i moldavi schierarsi col 4-3-3. In porta Koval, difesa a quattro con Zohouri, Garananga, Tovar e Artunduaga. Le mezzali saranno Joao Paulo e Ademo mentre Kiki sarà il regista. Davanti Ngom, Luvannor e Badolo.

Mourinho mette in campo i giallorossi col 3-5-2. Tra i pali Rui Patricio, retroguardia composta da Mancini, Smalling e Ndicka. Esterni larghi Celik e Zalewski con Bove, Cristante e Aouar a centrocampo. In avanti il duo Dybala-Lukaku, autore di 3 dei 7 gol totali.

SHERIFF (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo. All. Bordin

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku

DIRETTA SHERIFF TIRASPOL ROMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sheriff Tiraspol Roma danno per favorita la squadra di Mourinho a 1.50. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 6.50 mentre il pareggio a 4.20.

Ci si aspetta una gara con poche reti. Infatti l’Over 2.5 è offerta a 2 invece che a 1.80 mentre il Gol è quotato 2.10 contro l’1.66 del No Gol.











