Diretta Sicula Leonzio Paganese/ Streaming video tv: sfida equilibrata (serie C)

Domenica 8 settembre 2019 Sicula Leonzio Paganese si gioca alle ore 15.00 presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone C. I siciliani si presentano in campo dopo il rinvio del match della seconda giornata a Teramo e dopo l’esordio casalingo perso contro il Bari. Tra le rivelazioni delle ultime due stagioni, i bianconeri sono chiamati a confermarsi ma dovranno confrontarsi con una Paganese insidiosa. Dopo aver dato filo da torcere e aver perso in extremis contro la Viterbese in trasferta, i campani hanno battuto con un secco 2-0 il Monopoli grazie alla doppietta di Schiavino nel primo tempo, che ha consegnato i tre punti a una formazione reduce da un’estate travagliata, in cui solo negli ultimi giorni è maturato il ripescaggio dalla Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sicula Leonzio-Paganese, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO PAGANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Sicula Leonzio-Paganese, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini. I padroni di casa siciliani allenati da Grieco schiereranno un 3-5-2 con Nordi; Parisi, Sabatino, Maimone, Petta, Sosa, Ferrini, Palermo, Scardina, Sicurella, Grillo. Risponderà la Paganese di Erra schierata con un 3-5-2 e questo undici titolare: Baiocco; Schiavino, Stendardo, Mattia; Carotenuto, Caccetta, Bonavolontà, Capece, Perri; Alberti, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Sicula Leonzio favorita per la conquista dei tre punti contro la Paganese. Vittoria interna proposta a una quota di 1.73, l’eventuale pareggio viene quotato 3.45 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.50. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.63, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10.



