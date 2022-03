DIRETTA/ Siena Gubbio video streaming tv: match inedito allo stadio Franchi

DIRETTA SIENA GUBBIO: TESTA A TESTA

Prima assoluta per la diretta di Siena Gubbio che, prima di oggi, non si è mai disputata allo Stadio Artemio Franchi. L’unico precedente da raccontare è un match disputato all’andata e terminato col risultato di 1-2. La partita in questione si disputò al Pietro Barbetti il primo novembre del 2021. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 31 grazie a una giocata di Acquadro. I padroni di casa avevano trovato il pari con Cittadino al 66esimo su calcio di rigore. La gara sembrava dunque essere indirizzata definitivamente verso il pari con Milesi però che al minuto 90 regalava agli ospiti quella che era una vittoria accarezzata per mezz’ora e poi sfuggita per mano di un calcio di rigore.

I padroni di casa stanno affrontando un periodo davvero molto complicato. Sono reduci infatti da un punto contro la Viterbese in casa nelle ultime quattro partite. Il Siena non vince in campionato dal 16 febbraio quando proprio all’Artemio Franchi superò la Fermana per 2-0. Decisamente meglio vanno le cose al Gubbio che nelle ultime tre giornate si è trovato a vedere interrotto il filotto di due vittorie da una cocente sconfitta a Carrara con la Carrarese.

DIRETTA SIENA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA COMBATTUTA!

Siena Gubbio, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Confronto tra due squadre che stanno rincorrendo i play off tra alti e bassi. Il Siena finora è rimasto attardato in una stagione tormentata da diversi cambi di allenatore, ma nemmeno l’arrivo di Padalino finora ha portato l’auspicata continuità, con i toscani battuti anche nell’ultimo impegno sul campo del Pescara.

Sta risalendo la china invece il Gubbio dopo un periodo difficile, netto l’ultimo successo degli umbri in casa contro la Vis Pesaro, un 3-0 che ha rilanciato la squadra allenata da Torrente in piena zona play off, al settimo posto in classifica. Nel match d’andata Siena corsaro allo stadio Barbetti di Gubbio, un rigore di Cittadino per i padroni di casa ha risposto al gol di Acquadro, ma a decidere il match in favore dei toscani è stato un gol di Milesi al 90′.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Siena Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Pasquale Padalino schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Terzi, Terigi, Farcas; Mora, Bianchi, Cardoselli, Favalli; Disanto, Paloschi, Guberti. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Tazzer, Signorini, Redolfi, Di Noia; Malaccari, Cittadino, Bulevardi, Arena; Sarao, Spalluto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siena Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

