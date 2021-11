DIRETTA/ Siena Olbia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA SIENA OLBIA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Siamo pronti a dare il via alla diretta tra Siena e Olbia, bella sfida che apre la 14^ giornata della Serie C: pure prima del fischio d’inizio vediamo come arrivano i due club. Questa è infatti sfida importante dove pure vi sarà subito possibilità di riscatto immediato per i toscani dopo lo scivolone casalingo con il Modena dell’ultimo turno (1-2): contro infatti arriva l’Olbia, una delle formazioni che ha raccolto meno punti in trasferta.

Dando un occhio ai numeri vediamo pure che i padroni di casa, in stagione tra le mura del Franchi hanno saputo mettere da parte 3 successi e due pareggi, con anche 9 gol fatti e 5 subiti. Deficitario il cammino esterno dei sardi, visto che contiamo per loro una sola vittoria e un pareggio, con relativa differenza reti negativa, 7 attive e 10 passive. Aggiungiamo poi che sono 27 le ammonizioni inflitte ai bianconeri con 1 espulsione, rispondono gli ospiti con 23 gialli e 4 rossi. Ora diamo la parola al campo, si comincia!

DIRETTA SIENA OLBIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Olbia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

TOSCANI FAVORITI!

Siena Olbia, in diretta sabato 13 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni sono a caccia di solidità e maturità nel loro cammino e nella rincorsa dei rispettivi obiettivi. Il Siena è quarto in classifica a quota 20 punti, a braccetto con Pescara e Ancona Matelica, ma con una sconfitta nell’ultimo impegno disputato, perdendo in casa contro il Modena una sfida che ha portato così i toscani a -7 dal terzo posto occupato dai canarini.

L’Olbia è al momento a -2 dalla zona play off, un buon inizio di campionato della formazione sarda pur segnato da alcuni alti e bassi, come le due sconfitte consecutive contro Modena e Pescara alle quali ha fatto però seguito il poker interno rifilato alla Carrarese nell’ultima giornata disputata, che ha regalato grande entusiasmo. Ultimo precedente a Siena tra le due squadre il 22 agosto 2019, 1-2 in favore dell’Olbia il risultato finale, mentre l’ultimo successo interno dei toscani è l’1-0 del 6 aprile 2019.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Siena Olbia, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Massimiliano Maddaloni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Mora, Conson, Milesi, Favalli; Acquadro, Pezzella, Bianchi; Disanto, Varela, Guberti. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci, Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Chierico, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Artemio Franchi di Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



